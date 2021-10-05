Индекс Мосбиржи начнет торги вторника, скорее всего, в небольшом плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина

Российский рынок начал неделю с роста, несмотря на противоречивый внешний фон, констатирует аналитик инвесткомпании. Негатив от распродажи в американских и европейских акциях компенсируется ростом цен на нефть и высокой стоимостью газа.

Обороты торгов в акциях индекса Мосбиржи в понедельник резко выросли, составив 162,4 млрд руб. Это максимальный объем с 27 мая этого года, указывает Карпунин. "В основном он пришелся на ключевые "голубые фишки". А индекс акций средней и малой капитализации заметно отстал в динамике, показав околонулевой результат. Это расхождение стало уже обычным явлением в последние недели", - отмечает он.

"Отличительной чертой сессии понедельника является множество разнонаправленных движений. Мы не видим единой коллективной тенденции. Волатильность в акциях остается повышенной, и вряд ли этот расклад в ближайшее время поменяется. В такой ситуации важно находиться в правильном секторе. Учитывая рост цен на энергоносители, сейчас "лучше рынка" выглядят нефтегазовая и банковская отрасли. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии подскочил к 4125 пунктам. Ближайшие ориентиры находятся около 4140-4150 пунктов. Эта область может быть достигнута на текущей неделе. Внешний фон во вторник утром смешанный", - указывает аналитик.

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