Brent подорожала до $81,47 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, в том числе подешевели акции крупных технологических компаний.

Давление на рынок оказали опасения по поводу дальнейшей политики крупнейших центробанков и состояния мировой экономики, пишет MarketWatch.

В центре внимания также остаются финансовые проблемы китайского застройщика China Evergrande. Трейдеры опасаются, что невозможность компании выплатить долги ударит по китайской экономике.

По мнению старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисты, которого цитирует MarketWatch, тревоги по поводу кризисной ситуации Evergrande и ее потенциального влияния на другие рынки, а также проблемы с логистикой в мире и рост цен на энергоносители ограничивают аппетит инвесторов к риску и могут оказать поддержку доллару США.

Между тем позитивным фактором стала новость, что фармацевтическая компания Merck & Co. (SPB: MRK) разработала препарат от коронавируса COVID-19, способный облегчать течение болезни. Потенциально это может снизить число госпитализаций и смертей от заболевания.

По словам представителей Merck и партнера компании Ridgeback Biotherapeutics, испытания показали, что пациентов, которые получали лекарство, реже госпитализировали, чем тех, кто принимал плацебо. Также среди тех, кто применял препарат, было зафиксировано меньшее число смертей по сравнению с группой, получавшей плацебо.

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 1,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 4,9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,1%.

Акции American Airlines Group (SPB: AAL) подешевели на 1,2%. Одна из крупнейших американских авиакомпаний приняла решение обязать своих сотрудников пройти вакцинацию от COVID-19, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на письмо СЕО компании Дуга Паркера сотрудникам.

Бумаги Facebook Inc. (SPB: FB) снизились на 4,9%. Бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хаген в своем интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS призналась в передаче тысяч страниц внутренней документации компании журналисту из The Wall Street Journal. По ее мнению, эти документы доказывают, что компания обманывает общество в том, что она достигает значительных успехов в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) Inc. увеличилась на 0,81%. Поставки компании в третьем квартале составили 241,3 тыс. электромобилей, производство - 238 тыс., говорится в сообщении производителя. Аналитики в среднем оценивали поставки на уровне 227 тыс. машин, по данным FactSet.

Акции Honeywell International (SPB: HON) подешевели на 0,7%, хотя американская корпорация повысила размер годовых дивидендов на 5,4% - до $3,92 с $3,72 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 323,54 пункта (0,94%) и составил 34002,92 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 56,58 пункта (1,3%)- до 4300,46 пункта.

Nasdaq Composite потерял 311,21 пункта (2,14%) и составил 14255,48 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов во вторник.

Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Трейдеры на глобальных рынках все больше обеспокоены ускорением темпов инфляции на фоне скачка цен на энергоресурсы, в частности, на нефть, газ и уголь, и возникающими проблемами в цепочках поставок, которые приводят к еще большему увеличению стоимости транспортировки и, как следствие, росту конечной цены, пишет MarketWatch.

Гонконгский индекс Han Seng после продолжительного периода снижения в ходе торгов во вторник растет умеренными темпами и к 8:05 МСК поднялся на 0,3%.

Среди лидеров роста на гонконгской бирже акции нефтегазовых компаний, поддерживаемые ростом цен на нефть после заседания ОПЕК+, прошедшего днем ранее. Котировки бумаг PetroChina Co. Ltd. увеличиваются на 5,2%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 3%, CNOOC Ltd. - на 2,3%.

Кроме того, в зеленой зоне в ходе торгов находятся акции технологической Xiaomi Corp. (2,2%), автопроизводителя BYD Co. Ltd. (2%) и инвестгруппы CITIC Ltd. (2,7%).

Больше всего в Гонконге во вторник теряют бумаги компаний, работающих в сфере недвижимости, на которые продолжает оказывать влияние ситуация вокруг долговых проблем одного из лидеров отрасли в Китае - China Evergrande Group. Стоимость Sands China Ltd., Country Garden Holdings Co. Ltd., China Overseas Land & Investment Ltd. падает более чем на 2%.

Японский Nikkei 225 снижается в ходе седьмой сессии подряд и во вторник достиг минимума за последний месяц. К 8:15 МСК индикатор потерял 2,3%.

Окончательный сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в Японии, рассчитываемый банком Jibun Bank, в сентябре составил 47,9 пункта по сравнению с 45,5 пунктом в августе. Ранее банк оценивал показатель на уровне 47,7 пункта.

В лидеры падения на японском фондовом рынке в ходе торгов выходят акции крупного ритейлера Fast Retailing Co. Ltd. (-6,3%), инвесткорпорации SoftBank Group Corp. (-4,2%) и производителя полупроводниковой продукции Fuji Electric Co. Ltd. (-4,3%).

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:25 МСК снизился на 0,6%.

Резервный банк Австралии по итогам своего октябрьского заседания принял решение сохранить ключевую ставку на рекордно низком уровне - 0,1%, сообщается в пресс-релизе центробанка.

Регулятор кредитно-денежной политики страны также оставил еженедельный объем скупки гособлигаций на уровне 4 млрд австралийских долларов ($2,9 млрд) и подтвердил, что пересмотрит программу выкупа облигаций в феврале следующего года.

"Согласно основному прогнозу экономика вновь начнет расти в первом квартале следующего года и вернется к состоянию до возникновения штамма коронавируса "дельта" во втором полугодии", - говорится в заявлении банка.

В то же время, профицит торгового баланса Австралии в августе был на рекордно высоком уровне - 15,08 млрд австралийских долларов по сравнению с 12,65 млрд австралийских долларов в июле. Экспорт в последнем месяце лета вырос на 4% по сравнению с июлем - до 48,52 млрд австралийских долларов. Импорт сократился на 1% - до 33,45 млрд австралийских долларов.

Всего с начала текущего года профицит торгового баланса составил 84,01 млрд австралийских долларов по сравнению с 47,2 млрд долларов за аналогичный период 2020 года.

Котировки акций добывающей Newcrest Mining Ltd. увеличиваются на 1,3%. Компания определила нового председателя совета директоров - Питера Томсетта, кандидатура которого будет рассматриваться на встрече акционеров компании 10 ноября.

Стоимость горнодобывающей BHP Group Ltd. падает на 1,1%, ее конкурента Rio Tinto Ltd. - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi открыл свою первую торговую сессию этой недели снижением и к 8:45 МСК потерял почти 2%.

Акции ведущих корейских автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Corp. падают на 1,6% и 0,5% соответственно. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 2%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 2,4%.

Цены на нефть продолжают расти во вторник после скачка более чем на 2% накануне на решении государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК во вторник составляет $81,47 за баррель, что на $0,21 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,98 (2,5%) - до $81,26 за баррель, максимума с 16 октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,72 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,74 (2,3%) - до $77,62 за баррель, что является самым высоким значением на закрытие рынка с 11 ноября 2014 года.

"После резкого сокращения производства нефти во втором квартале 2020 года страны ОПЕК+ очень медленно повышают объемы добычи, при том, что спрос на рынке, вероятно, полностью восстановится к 2022 году", - отмечает аналитик Third Bridge Питер МакНэлли.

После решения ОПЕК+ повысить добычу лишь на 400 тыс. б/с в месяц запасы нефти в мире продолжат падать, говорит эксперт.

"Тем не менее, страны ОПЕК+ продолжат проводить ежемесячные заседания, что позволит им быстро скорректировать добычу в соответствии с прогнозами изменения спроса и предложения на рынке, - приводит слова МакНэлли MarketWatch. - То есть всего через несколько недель они могут встретиться и решить, нужна ли рынку корректировка".

По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

"Цены на нефть, вероятно, останутся высокими в последнем квартале 2021 года, поскольку переход компаний с газа на нефть поддерживает спрос", - говорит главный аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. Сангчил Юн.