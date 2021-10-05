Рубль утром укрепляется к евро, но слабеет к доллару вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 5 октября. Доллар США слегка подрастает, а евро умеренно снижается на "Московской бирже" во вторник утром, рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,5-72,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,5575 руб./$1 (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 84,1475 руб./EUR1 (-10,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2 коп. к уровню закрытия 4 октября, до 77,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,64 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 48,8 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов 5 октября благодаря растущей нефти. В то же время укрепиться рублю к доллару не дает рост последнего к основным мировым валютам на рынке Forex. Также сдерживающим фактором укрепления нацвалюты является неоднозначная ситуация на мировых рынках капитала.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,58 за баррель, что на 0,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $77,82 за баррель, что на 0,26% выше уровня на закрытие рынка 4 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют в основном отрицательную динамику, в частности, японский Nikkei 225 теряет 1,89%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,11%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник, в том числе подешевели акции крупных технологических компаний. Давление на рынок оказали опасения по поводу дальнейшей политики крупнейших центробанков и состояния мировой экономики

В центре внимания также остаются финансовые проблемы китайского застройщика China Evergrande. Трейдеры опасаются, что невозможность компании выплатить долги ударит по китайской экономике. По аналитиков, данный факт, а также проблемы с логистикой в мире и рост цен на энергоносители ограничивают аппетит инвесторов к риску и могут оказать поддержку доллару США.

Между тем позитивным фактором стала новость, что фармацевтическая компания Merck & Co. разработала препарат от коронавируса COVID-19, способный облегчать течение болезни. Потенциально это может снизить число госпитализаций и смертей от заболевания.