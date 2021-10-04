Рубль вечером развернулся вверх к доллару и евро благодаря активно дорожающей нефти

Москва. 4 октября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль развернулся вверх к бивалютной корзине вслед за нефтью, которая усилила рост по итогам министерской встречи ОПЕК+.

Курс доллара США составил 72,43 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,15 руб./EUR1, подешевев на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,9 копейки - до 77,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и евро на вечерних торгах вслед за нефтью, которая уверенно дорожает на фоне решения государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях скачка цен на природный газ.

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с - при сохранении прежнего плана на декабрь.

Тем временем, давление на игроков продолжают оказывать опасения по поводу дальнейшей политики крупнейших центробанков и состояния мировой экономики. В центре их внимания также остаются финансовые проблемы китайского застройщика China Evergrande.

Трейдеры опасаются, что невозможность компании выплатить долги ударит по китайской экономике. На прошлой неделе СМИ сообщили, что девелопер пропустил второй подряд срок купонных выплат держателям долларовых облигаций компании.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 2,89% - до $81,57 за баррель. В ходе торгов цена поднималась до отметки $82 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на 2,66%, до $77,59 за баррель. Цена поднималась в ходе сессии до $78,38 за баррель, максимума с ноября 2014 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, значительную часть дня рынок находился в ожидании результатов заседания мониторингового комитета ОПЕК+. "Сейчас игроки переключились на ожидания данных по инфляции в РФ за сентябрь и статистики по рынку труда в США. При этом высокая цена нефти уже помогла российской валюте выглядеть лучше своих "коллег" по EM. Если не последует продолжения последней санкционной истории, то к концу года мы вполне можем увидеть и более сильные уровни по российской валюте", - говорит Голубов.

"Рубль продолжает выглядеть относительно слабо на фоне дорогой нефти и других сырьевых товаров. Вероятно, инвесторы считают эти уровни товарного рынка временными, поскольку они обусловлены не долгосрочными фундаментальными факторами усиления спроса, а кратковременными производственными перебоями. Тем не менее, к старту американской сессии рубль сумел отыграть все потери, выйдя в умеренный плюс благодаря мощному восходящему движению нефти. Его спровоцировала информация о вероятном сохранении темпов наращивания добычи ОПЕК+, о чем альянс может сообщить по итогам сегодняшнего заседания", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 октября всего на 0,24 копейки, до 72,9239 руб./$1, и увеличил курс евро на 17,78 копейки, до 84,6355 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в понедельник на 14,02 копейки по отношению к пятнице и составил 72,8091 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 21,27 копейки и составил 72,7472 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 532,596 млн, из которых $470,482 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 62,114 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 12,44 копейки, до 84,6582 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 4,14 копейки и составил 84,5285 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR460,345 млн, из которых EUR103,669 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR356,676 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая подросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,95% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,02% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 б.п. - до 7,26% и 7,55% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 7,59% годовых.