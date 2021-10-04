Рынок акций РФ начал неделю с новых пиков индекса Мосбиржи и ряда нефтяников на решениях ОПЕК+, упали металлурги

Москва. 4 октября. Рынок акций РФ начал неделю с новых пиков индекса Мосбиржи и акций ряда нефтяных компаний ("Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ") на фоне раллировавшей нефти после решения альянса ОПЕК+ не менять план по увеличению добычи в ноябре на 400 тыс. б/с (Brent взлетела в район $82 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки снизились. Обновили максимум бумаги Сбербанка, выросли угольщики, но просели бумаги металлургов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4112,72 пункта (+0,6%, максимум сессии и новый пик - 4131,39 пункта), индекс РТС - 1785,75 пункта (+0,8%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,4%.

Доллар просел до 72,55 рубля (-0,18 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,1%), "Газпрома" (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), Сбербанка (+2,7% и +1,4% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,3%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Московской Биржи" (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Бизнесмен Олег Тиньков в рамках урегулирования налоговых претензий США заплатит не менее $506,8 млн, следует из сообщения американского Минюста. Эта сумма включает неуплаченные Тиньковым в 2013 году налоги ($248,5 млн), что с учетом процентов и штрафов возрастает до $448,96 млн, а также другие обнаружившиеся налоговые обязательства бизнесмена перед США. Тиньков признал себя виновным в подаче заведомо ложной налоговой декларации, отмечает ведомство. Для выплаты штрафа в рамках урегулирования налоговых претензий бизнесмену не понадобится дополнительно продавать акции TCS Group, сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

Как отмечает аналитик компании "Сбер Управление активами" Александра Овчинникова, рынок акций вырос вслед за нефтью, индекс МосБиржи обновил максимум, после чего скорректировался на фоне укрепления рубля.

Во вторник не исключена повторная попытка покорения вершины индексом МосБиржи в случае сохранения аппетита участников рынка к активам развивающихся стран, однако настроения инвесторов могут быть испорчены из-за новых волнений вокруг коронавируcа и напряженностью отношений между США и Китаем. Ожидаемый диапазон по рублевому индексу составляет 4050-4150 пунктов, по долларовому РТС - 1750-1800 пунктов.

Глава Минфина США Джанет Йеллен обозначила 18 октября как "дедлайн", до которого республиканцы и демократы должны согласовать повышение лимита госдолга. Отсутствие договоренностей может грозить мировой экономике рецессией. Из негативных факторов стоит выделить торговые отношения США и Китая, где напряженность усиливается. Администрация Байдена объявила о намерении заставить Китай принять "невыполненные обязательства" по торговому соглашению. Вероятно, речь идет о закупках американских товаров на $200 млрд, что Китай обещал Дональду Трампу. В случае если закупки не состоятся, можно ждать введения новых пошлин.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, на фоне роста стоимости природного газа растут и цены на уголь в Европе, которые за 10 дней подскочили уже на треть. Это поддерживает спрос на акции угольных компаний ("Мечел" (MOEX: MTLR) и его "дочки"). С технической точки зрения, индекс МосБиржи на дневном графике продолжил движение в рамках среднесрочного восходящего канала. На данный момент явных признаков перекупленности или перепроданности нет, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Мечела" в понедельник продолжили повышение на фоне высоких цен на уголь, а также ожиданий улучшения финансового состояния компании, в частности в контексте долговой нагрузки.

Мировые рынки продолжает волновать неопределенность ситуации с китайским застройщиком Evergrande, по которому пока поступают противоречивые новости. Также фондовых инвесторов напугал скачок цен на нефть до очередных многолетних максимумов, так как данный фактор усиливает инфляционные опасения. Индикатор S&P 500 на этом фоне тестировал поддержку 4300 пунктов, завершение дня ниже которой увеличит вероятность развития падения к 4200 пунктам и ниже.

ОПЕК+ вопреки ряду прогнозов не стала ускорять темпы повышения производства, оставив ежемесячную планку на уровне 400 тыс. б/с. Для рынка это подразумевает достаточно ограниченное предложение и приводит к еще большему скачку сырьевой инфляции. Цены на международный сорт Brent в итоге поднялись до нового максимума с 2018 года, а котировки американского сорта WTI достигли пика с 2014 года.

Настроения на рынке акций РФ остаются умеренно позитивными благодаря энергетическому сектору, при этом краткосрочной перекупленности пока не наблюдается. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 4050-4150 пунктов, считает Кожухова.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, растущие цены на сырье делают рынок акций РФ привлекательным, тем более что он не является переоцененным с фундаментальной точки зрения по отношению к развитым рынкам. Акции "Газпрома" обновили максимум в рублях, и, скорее всего, они останутся на высоких уровнях в ближайшие полгода. По прогнозам ОПЕК, цены на газ будут высокими как минимум до конца I квартала 2022 года. С начала августа котировки бумаг "Газпрома" пребывают в "зоне быков" на дневном графике, и сильная поддержка находится в диапазоне 340-342 руб. Бизнес "Газпрома" растущий, для "коротких" позиций лучше поискать акции компаний, бизнес которых стагнирует. Так называемая "энергетическая революция" и серия поспешных решений по свертыванию традиционных источников энергии привела к разбалансировке рынка газа и нефти.

Альянс ОПЕК+ сохранил соглашение по квотам на добычу, что приободрило "нефтебыков". Остается неопределенность, связанная с дальнейшей ситуацией с COVID-19, а также с эффективностью новых препаратов. На днях фармацевтическая компания Merck объявила о создании препаратов, которая снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 примерно на 50%. В России создан препарат МИР-19, который предотвращает самые тяжелые формы болезни. Чем больше создается подобных препаратов, тем меньше шансов, что различные страны будут вводить ограничения на передвижение своих граждан - это благотворно скажется на спросе на нефть, считает Верников.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, индекс Мосбиржи продолжает переписывать максимумы, несмотря на рост внешних рисков.

Мировые фондовые индикаторы находятся под давлением из-за ухудшения ситуации с крупнейшим в мире корпоративным должником - китайским строительным гигантом Evergrande. Компания вновь пропустила платеж по долгам, что приближает ее к дефолту, который способен ударить по финансовой системе Китая и даже затормозить рост экономики страны.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на отметке 4150 пунктов, у индекса РТС - на 10-летней вершине 1788 пунктов. Если мировые рынки возобновят рост, то российские индикаторы уже в ближайшие дни смогут проверить на прочность эти технические препятствия.

В Азии в понедельник преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng упал на 2,2%; биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками в этих странах), снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-0,8%) и Штаты (индекс S&P 500 упал на 1,5%, ниже 4290 пунктов).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group. На прошлой неделе СМИ сообщили, что девелопер пропустил второй подряд срок купонных выплат держателям долларовых облигаций компании. Торги акциями Evergrande и ее "дочки" - Evergrande Property Services Group - на Гонконгской бирже были остановлены в понедельник. Администрация биржи, как и представители самих компаний, не объяснили, почему была принята такая мера, сообщает Trading Economics.

Объем промышленных заказов США в августе вырос на 1,2% при прогнозах роста на 1% после июльского подъема на 0,7%.

На нефтяном рынке цены вечером ускорили рост, обновив 3-летние максимумы на фоне известий, что министры ОПЕК+ на заседании в понедельник приняли решение придерживаться ранее принятого плана по увеличению нефтедобычи в ноябре на 400 тыс. б/с, о чем сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с итогами заседания.

Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант и более энергичного наращивания производства - на 800 тыс. б/с в ноябре, но с сохранением добычи на декабрь.

В итоге стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК выросла до $81,48 за баррель (+2,8% и +1,2% в пятницу), ноябрьская цена WTI - до $77,8 за баррель (+2,5% и +1,1% в пятницу).

Министры также продлили сроки компенсации недосокращенных странами объемов добычи до конца декабря 2021 года. Следующая встреча намечена на 4 ноября.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+36%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+12,9%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+12,2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+9,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+9,4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+8,4% и +4,2% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+6,3%), "Мечела" (+4,3% и +7,7% "префы").

Подешевели бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (-4,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 142,21 млрд рублей (из них 29,83 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 25,61 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 19,44 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).