Рост цен на уголь положительно скажется на финрезультатах Мечела и Распадской - "Финам"

Рост цен на уголь положительно скажется на финансовых результатах "Мечела" и "Распадской", отмечается в аналитическом материале "Финама".

"Котировки акций "Мечела" и "Распадской" продолжают расти. Очевидно, это связано со стремительным ростом котировок каменного угля, которые за год подскочили в 4 раза, и коксующегося угля, подорожавшего в 3 раза за это время. Рост цен, безусловно, положительно скажется на результатах компаний, повышая их фундаментальную оценку", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Однако то, что происходит на отдельных товарных рынках, на взгляд эксперта, уже выходит за рамки разумного роста и обретает признаки ажиотажа. Сейчас такое наблюдается в угле и природном газе. Локальный дефицит, перебои поставок, избыточная финансовая ликвидность и спекулятивные игры - эти факторы, по мнению Калачева, обуславливают исключительную динамику, когда цены на отельные ресурсы выходят далеко за рамки средних исторических значений и продолжают обновлять максимумы. Ориентиров нет, кто знает, до какого уровня может в моменте разогнать цену ажиотажный спрос.

"Такой рост не может длиться долго, и когда-то цены развернутся, - уверен аналитик инвесткомпании. - Посмотрим на железную руду или на пиломатериалы: их котировки уже вернулись назад после такого же кратного роста. Такое может быть и в угле. Только когда и с какой высоты - этого сейчас предсказать невозможно. Котировки акций угледобывающих компаний последуют за ценами на уголь, что в данной ситуации чревато рисками и в моменте превращает эти бумаги из инвестиционных инструментов в спекулятивные".

Впрочем, на взгляд Калачева, акции "Мечела" из-за высокой долговой нагрузки компании и ранее представляли собой высокорискованный и скорее спекулятивный инструмент. Высокие цены на продукцию помогут компании в какой-то степени улучшить положение. Но когда цены на уголь пойдут вниз, игроки будут смотреть на них, а не на фундаментальные факторы.

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