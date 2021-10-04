Цены евробондов РФ в понедельник умеренно снизились на фоне роста базовых процентных ставок

Москва. 4 октября. Котировки российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок в ожидании скорого начала сворачивания стимулирующих программ ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств (US Treasuries) по итогам дня немного расширились за счет более активного падения цен отечественных бумаг по сравнению с американскими облигациями.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 1 октября и составила 116,28% от номинала, что соответствует доходности 1,52% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 0,6 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,22% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 0,055% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился за день на 0,5 пункта, составив 146,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 93 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 134,68% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 3,58% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 96 базисных пунктов, опустившись до 128,87% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта и составила 3,62% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 12 базисных пунктов, до 112,5% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта, до 1,92% годовых), с погашением в 2023 году - на 18 базисных пунктов, до 107,85% от номинала (доходность выросла на 8,5 базисного пункта - до 0,8% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 56 базисных пунктов, подешевев до 125,96% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 3,68% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 24 базисных пункта, до 111,25% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта - до 2,145% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня падают под давлением негативных внешних факторов, в частности, снижающихся в цене US Treasuries. В "красной зоне" торгуется большинство евробондов развивающихся стран, и отечественные бумаги в этом плане не являются исключением. При этом падение российских еврооблигаций идет более активно по сравнению с американскими облигациями, несмотря на растущие цены на нефть, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов. В свою очередь, долговой рынок США сейчас находится в непростой ситуации. С одной стороны, растущая инфляция, в том числе из-за высоких цен на энергоносители, давят на Федрезерв, заставляя его думать об ужесточении монетарной политики, а с другой стороны - есть опасения, что высокие цены на нефть и газ негативно скажутся на темпах экономического роста в США, то есть сейчас есть реальная угроза стагфляции. В этих условиях будет очень сложно активно повышать процентные ставки, и, соответственно, этот фактор в определенной степени оказывает поддержку US Treasuries, не давая им заметно снижаться в цене", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.