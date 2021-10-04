Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки акций Infineon, Tesco и "АЛРОСА" могут вырасти на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"5 октября менеджмент Infineon Technologies проведет День инвестора. Менеджмент может сохранить прогноз текущей рентабельности в долгосрочной перспективе. Выручка может превысить консенсус", - пишут эксперты.

Также в комментарии указывается, что 6 октября компания Tesco Plc представит финансовую отчетность. Результаты, вероятно, превзойдут ожидания на фоне успешной конкуренции с дискаунтерами и увеличения доли рынка впервые с 2016г. По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", вероятно обновление прогноза по дивидендам и промоактивности.

"АЛРОСА", в свою очередь, 11 октября опубликует данные по продажам. "Рост продаж, вероятно, превысит прогноз (+15% к доковидному уровню). Это может привести к повышению оценок финансовых результатов компании за III квартал", - полагают стратеги инвестиционной платформы.

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