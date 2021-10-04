Котировки акций Газпрома могут превысить 400 руб. при сохранении высоких цен на газ - "Финам"

Котировки акций "Газпрома" в целом обладают потенциалом роста выше 400 рублей за штуку при сохранении цен на газ на повышенном уровне, говорится в комментарии аналитика "Финама" Сергея Кауфмана.

"Мы нейтрально настроены по отношению к "Газпрому" на данный момент. На наш взгляд, котировки акций газового гиганта отыграли основную часть своего потенциала роста, связанного с подъемом цен на газ в Европе. Сейчас доходность бумаги во многом будет зависеть от слабо предсказуемого фактора погоды зимой. Если зима окажется относительно мягкой, то можно ожидать нормализации цен на газ в Европе, и тогда текущая оценка акций "Газпрома" выглядит достаточно справедливо. Если зима снова будет холодной и цены на газ останутся на повышенном уровне, то акции "Газпрома", безусловно, ещё могут быть интересны, и котировки могут превысить отметку 400 руб. за штуку. В таком сценарии дивиденд по итогам 2022 года мог бы превысить даже выплату по итогам текущего года, которую мы оцениваем в 45 рублей на акцию. Однако даже для такой ставки мы рекомендовали бы дождаться хотя бы локальной коррекции для снятия краткосрочной технической перекупленности", - пишет эксперт.

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