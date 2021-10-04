Покупка акций Совкомфлота - ставка на долгосрочные инвестиции - BCS Express

Покупка акций "Совкомфлота" в текущий момент - это долгосрочные инвестиционные вложения, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Павла Гаврилова.

"В текущий момент в акциях не наблюдается большого интереса со стороны инвесторов. Во-первых, это связано со значительным ухудшением финансовых показателей и чистой прибыли в частности. Во-вторых, прямо сейчас не наблюдается новых среднесрочных драйверов для роста. В целом же "Совкомфлот" - устойчивая компания с хорошей стратегией и огромным потенциалом по СПГ проектам. В будущем, но долгосрочном, это может дать свои плоды и поддержать рост акций с улучшением финансовых показателей и увеличением дивидендов. Пока же есть другие компании более интересные на короткой и средней дистанции. Для целей спекуляции акции "Совкомфлота" не подходят. Для долгосрочного инвестирования - от года и более - бумаги можно рассмотреть для добавления в портфель, при этом нужно быть готовым к слабому окончанию 2021 года", - пишет аналитик инвесткомпании.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, один из лидеров морской транспортировки энергоресурсов.

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