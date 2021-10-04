.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
.
04 октября 2021 года 16:45
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Owens Corning, Williams-Sonoma Inc., Lam Research, NXP Semiconductors NV и Vertex Pharmaceuticals, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты добавили в топ-5 акций текущей недели Owens Corning - одного из крупнейших в мире производителей композитных и стройматериалов. "Новый CEO планирует реализацию стратегий по увеличению рентабельности и EPS. С фундаментальной точки зрения акции торгуются с большим дисконтом к бумагам других производителей стройматериалов. На наш взгляд, такой дисконт уже не оправдан", - отмечают в инвесткомпании. Еще один новый фаворит - Williams-Sonoma Inc. - крупнейший специализированный ритейлер в сегменте товаров для дома. "Результаты компании в период коронакризиса подкрепляют нашу уверенность в способности руководства стимулировать рост продаж за счет внедрения инновационных продуктов, повышать операционную эффективность и генерировать денежные средства. Ритейлер дважды повышал дивиденды в течение пандемии и объявил о новой программе обратного выкупа акций", - пишут аналитики. "Lam Research поставляет оборудование для производства пластин и критичные для производства полупроводников услуги. Intel и TSMC объявили об агрессивных долгосрочных планах повышения расходов на производство. Сейчас полупроводниковые компании, не способные удовлетворить спрос, обращаются к производителям пластин наподобие Lam. Среди других долгосрочных драйверов отметим "гонку вооружений" в сегменте полупроводников между США и Китаем. Рост облачных дата-центров и ранняя стадия цикла смартфонов с поддержкой 5G станут факторами долгосрочного роста компании", - отмечают эксперты. По-прежнему в списке находится NXP Semiconductors NV, предлагающий широкий спектр полупроводниковой продукции. "NXP - ведущий поставщик полупроводников для авторынка. Согласно данным за 2020 год, доля рынка NXP и Infineon находится в рамках 11-13%, а более половины мирового рынка поделено между несколькими некрупными игроками. Такая ситуация дает NXP возможность серьезно нарастить рыночную долю. NFC - один из многочисленных сегментов роста для NXP. Компания реализует привлекательную модель интегрированного производства, что дает ей конкурентное преимущество, особенно в период сложностей с поставками полупроводников", - обращают внимание аналитики инвесткомпании. Vertex Pharmaceuticals - биотехнологическая компания, специализирующаяся на редких заболеваниях, остается в топ-списке. "Котировки акций эмитента серьезно просели за последний год в свете решения компании о прекращении разработки двух экспериментальных препаратов. Мы рассматриваем падение котировок как чрезмерную реакцию и одновременно как возможность для покупки бумаг, поскольку компания наращивает рентабельность и прибыль, а ее результаты превышают ожидания рынка, - пишут эксперты. - Также отметим ассортимент продукции компании с фокусом на препараты от муковисцидоза и обширный портфель препаратов в разработке. Мы повышаем наши оценки EPS компании на 2021-22 гг. до $12,35 и $13,20". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
05 октября 2021 года 10:14
Идея дня: Trip.com должен выиграть от вероятного стимулирования спроса в Китае - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции Trip.com должны выиграть от вероятного стимулирования спроса в Китае, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Азиатские акции ушли в минус относительно уровней в начале года. Наша стратегия на IV квартал - быть избирательными и выбирать отдельные акции в Азии. Trip. com - входит в... читать дальше
.05 октября 2021 года 10:03
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут форум "Газпрома", выступление главы ЕЦБ и макростатистика: - "Газпром" проведёт мероприятие, посвященное вопросам экологии и устойчивого развития; - Президент ЕЦБ Кристин Лагард... читать дальше
.05 октября 2021 года 09:53
Дорожающая нефть может способствовать покупкам рублевых гособлигаций во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Доходность 10-летних ОФЗ в понедельник выросла до 7,45% (+10 б.п.). Инвесторы продолжили отыгрывать ожидания более высокой ключевой ставки ЦБР и прогнозы более высокой... читать дальше
.05 октября 2021 года 09:50
По мнению аналитиков, торги акциями РФ во вторник начнутся, скорее всего, с незначительного роста, а затем индекс Мосбиржи перейдет к консолидации у отметки 4100 пунктов. читать дальше
.05 октября 2021 года 09:43
Значимых поводов для развития укрепления рубля по отношению к доллару во вторник пока нет, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Пара доллар/рубль в ходе /торгов понедельника смогла протестировать на прочность нижнюю границу нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб./$1.... читать дальше
.05 октября 2021 года 09:36
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4100-4125 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4100-4125 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.05 октября 2021 года 09:36
Москва. 5 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.05 октября 2021 года 09:30
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник. Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть продолжают расти во вторник. читать дальше
.05 октября 2021 года 09:24
Курс рубля к доллару останется в диапазоне 72,5-73 руб./$1 в течение торговой сессии во вторник, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Пара доллар/рубль в понедельник закрылась чуть ниже промежуточной поддержки 72,5 руб./$1, но на утренних торгах... читать дальше
.05 октября 2021 года 09:13
Возможен подъем котировок нефти марки Brent до уровня $83 за баррель в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Цены на нефть начали неделю с уверенного роста - фьючерсы на нефть марки Brent консолидировались около $79 за баррель до момента появления информации об итогах... читать дальше
.05 октября 2021 года 09:01
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина Российский рынок начал неделю с роста, несмотря на противоречивый внешний фон, констатирует аналитик... читать дальше
.05 октября 2021 года 08:39
Москва. 5 октября. Доллар США слегка подрастает, а евро умеренно снижается на "Московской бирже" во вторник утром, рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти. читать дальше
.04 октября 2021 года 19:45
Москва. 4 октября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль развернулся вверх к бивалютной корзине вслед за нефтью, которая усилила рост по итогам министерской встречи ОПЕК+. читать дальше
.04 октября 2021 года 19:28
Рынок акций РФ начал неделю с новых пиков индекса Мосбиржи и ряда нефтяников на решениях ОПЕК+, упали металлурги
Москва. 4 октября. Рынок акций РФ начал неделю с новых пиков индекса Мосбиржи и акций ряда нефтяных компаний ("Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ") на фоне раллировавшей нефти после решения альянса ОПЕК+ не менять план по увеличению добычи в ноябре на 400 тыс. б/с (Brent взлетела в район $82 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки снизились. Обновили максимум бумаги Сбербанка, выросли угольщики, но просели бумаги металлургов. читать дальше
.04 октября 2021 года 19:01
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 5 октября в фокусе будут макростатистика и выступление главы ЕЦБ: - выходной день на биржах Китая; - окончательные индексы деловой... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.