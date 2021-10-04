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04 октября 2021 года 15:45

Рубль днем дешевеет к доллару и евро, корректируясь вниз после укрепления в предыдущие дни

Москва. 4 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине после повышения в предыдущие дни и в ожидании с внешних рынков новых информационных поводов к движению, в частности, итогов министерской встречи ОПЕК+.

Курс доллара США составил 72,85 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,75 руб./EUR1, подорожав на 45,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,19 копейки - до 78,2 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 октября всего на 0,24 копейки, до 72,9239 руб./$1, и увеличил курс евро на 17,78 копейки, до 84,6355 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, корректируясь вниз после укрепления в предыдущие дни и в ожидании с внешних рынков новых стимулов к движению. Участники торгов ждут итогов заседания ОПЕК+, которое состоится позднее в понедельник.

Министры ОПЕК+ обсуждают вариант увеличить добычу нефти сверх ранее установленного плана, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

В июле министры ОПЕК+ договорились с августа увеличивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждый месяц, но также каждый месяц встречаться и обговаривать возможное отступление от плана в зависимости от рыночной ситуации.

Так, в ходе предстоящего заседания, сообщают источники, будет обсуждаться вариант увеличить добычу нефти не на 400 тыс. б/с, а на 800 тыс. б/с, но в декабре не увеличивать производство.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за новостями из Китая, связанными с девелопером Evergrande, который столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. На прошлой неделе СМИ сообщили, что девелопер пропустил второй подряд срок купонных выплат держателям долларовых облигаций компании.

Торги акциями Evergrande и ее "дочки" - Evergrande Property Services Group - на Гонконгской бирже были остановлены в понедельник. Администрация биржи, как и представители самих компаний, не объяснили, почему была принята такая мера, сообщает Trading Economics.

Тем не менее в СМИ появились сообщения, что другой китайский девелопер - Hopson Development Holdings - решил купить контрольный пакет в Evergrande Property Services Group, оценив компанию в 40 млрд гонконгских долларов ($5,14 млрд), что меньше на 28% текущей рыночный цены в 55,4 млрд гонконгских долларов.

Цены на нефть эталонных марок возобновили небольшой рост в ожидании итогов заседания ОПЕК+. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,15% - до $79,4 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на 0,04% - до $75,91 за баррель.

Согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц и достигло 428 установки. Таким образом, показатель увеличился по итогам четвертой недели подряд.

"...Основной фокус внимания сейчас смещен на рынок нефти, который, в свою очередь, ждет решения ОПЕК+. В ожидании вердикта альянса Brent расположилась немногим выше уровня 79 долларов за баррель и вполне может снова рвануть к психологической отметке 80 долларов, которая остановила подъем на прошлой неделе. Такой сценарий рассматривается на случай принятия решения об увеличении добычи на 400 тыс. баррелей в день. В случае более агрессивных действий следует ждать "медвежьей" реакции рынка "черного золота, что утянет за собой и рубль", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Высокие цены на энергоносители продолжают поддерживать российские активы, в связи с чем динамика курса пары "доллар-рубль" будет во многом зависеть от исходов сегодняшнего заседания ОПЕК+. Если картель, как призывает США, увеличит добычу сверх плана, то нефтяные котировки должны снизиться, что негативно скажется на рубле. Впрочем, при противоположном сценарии фьючерсы Brent могут вновь превысить отметку в $80 за баррель, на фоне чего курс пары "доллар-рубль" попробует снизиться в сторону 72,5 руб./$1. На этой неделе не менее важной для рубля будет и публикация сентябрьских трудовых данных в США. В среду инвесторы будут оценивать неофициальные данные от ADP, и если они не предоставят особых сюрпризов, то реакция на публикацию может быть лишь умеренной. Пятничные же официальные данные должны сильнее повлиять на рыночные настроения", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая подросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,95% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,02% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 б.п. - до 7,26% и 7,55% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 7,59% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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