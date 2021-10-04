Цена акций НОВАТЭКа в ближайшее время может уйти выше 2025,80 руб. - "Велес Капитал"

Котировки акций "НОВАТЭКа" в ближайшее время могут обновить максимум на уровне 2025,80 рубля за штуку с перспективой развития роста в случае сохранения высоких цен на газ, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Котировки акций "НОВАТЭКа" стремятся к предыдущему пику на уровне 2025,80 руб., получая поддержку в том числе от продолжения обратного выкупа бумаг на открытом рынке. В сентябре рост акций ограничивали новости об аресте топ-менеджера компании Джитвэя в США, который позже был освобожден под залог, - отмечает эксперт инвесткомпании. - С технической точки зрения по акциям эмитента наблюдается усиление восходящего тренда, что может вполне позволить им вскоре обновить указанный максимум с перспективой развития роста в случае сохранения высоких цен на газ. Позитивный сигнал будет ослабевать при закреплении ниже поддержек 1900 руб., 1850 руб. и 1800 руб. При падении ниже 1800 руб. цена бумаги скорее перейдет в среднесрочный нисходящий тренд. Пока же имеет смысл держать "длинные" позиции или частично фиксировать прибыль".

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