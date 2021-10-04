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04 октября 2021 года 15:43
Цена акций НОВАТЭКа в ближайшее время может уйти выше 2025,80 руб. - "Велес Капитал"
Котировки акций "НОВАТЭКа" в ближайшее время могут обновить максимум на уровне 2025,80 рубля за штуку с перспективой развития роста в случае сохранения высоких цен на газ, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Котировки акций "НОВАТЭКа" стремятся к предыдущему пику на уровне 2025,80 руб., получая поддержку в том числе от продолжения обратного выкупа бумаг на открытом рынке. В сентябре рост акций ограничивали новости об аресте топ-менеджера компании Джитвэя в США, который позже был освобожден под залог, - отмечает эксперт инвесткомпании. - С технической точки зрения по акциям эмитента наблюдается усиление восходящего тренда, что может вполне позволить им вскоре обновить указанный максимум с перспективой развития роста в случае сохранения высоких цен на газ. Позитивный сигнал будет ослабевать при закреплении ниже поддержек 1900 руб., 1850 руб. и 1800 руб. При падении ниже 1800 руб. цена бумаги скорее перейдет в среднесрочный нисходящий тренд. Пока же имеет смысл держать "длинные" позиции или частично фиксировать прибыль". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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