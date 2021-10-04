Акции циклических компаний, вероятно, будут в лидерах роста на рынке РФ в понедельник - Альфа-банк

Акции циклических компаний, вероятно, будут в лидерах роста на российском рынке акций на торгах в понедельник, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что акции российских циклических компаний выиграют от возобновления торговли после пандемии COVID-19, после того как на днях стало известно о дальнейшем прогрессе в разработке препаратов против коронавируса - фармацевтическая компания Merck & Co. отчиталась о третьей фазе клинических испытаний препарата, который предназначен для лечения вируса; Как сообщается, данное средство снижает вероятность госпитализации. В понедельник акции циклических и экономически чувствительных секторов будут в лидерах роста на российском рынке акций. Также в центре внимания рынков на текущей неделе - заседание ОПЕК+ и отчет по рынку труда США", - отмечает аналитик банка Джон Волш.

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