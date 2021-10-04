Акции Apple, Google и Microsoft будут интересны на текущей неделе - BCS Express

Акции Apple, Google и Microsoft будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Акции Apple Inc. теряют более 1%. Котировка на пятницу - $140. Ближайшая поддержка находится на уровне $137,5. Есть риски спуска акций в район $133,5. На отскоке целевой ориентир - $145", - указывает аналитик.

По мнению Холоденко, акции Google приближаются к нижней границе среднесрочного восходящего канала. Зоной поддержки является уровень $2650-2600, и акции могут его протестировать. В целом, на взгляд аналитика, возрастает вероятность отскока бумаг в район $2850. Котировка на пятницу - $2720.

"Акции Microsoft Corp. находятся в районе зоны поддержки $285-280. Локально высока вероятность новой просадки. Бумаги вернулись в рамки среднесрочного восходящего канала. Технический ориентир в рамках фигуры - $270", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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