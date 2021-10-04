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04 октября 2021 года 11:54
Акции Apple, Google и Microsoft будут интересны на текущей неделе - BCS Express
Акции Apple, Google и Microsoft будут интересны на текущей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. "Акции Apple Inc. теряют более 1%. Котировка на пятницу - $140. Ближайшая поддержка находится на уровне $137,5. Есть риски спуска акций в район $133,5. На отскоке целевой ориентир - $145", - указывает аналитик. По мнению Холоденко, акции Google приближаются к нижней границе среднесрочного восходящего канала. Зоной поддержки является уровень $2650-2600, и акции могут его протестировать. В целом, на взгляд аналитика, возрастает вероятность отскока бумаг в район $2850. Котировка на пятницу - $2720. "Акции Microsoft Corp. находятся в районе зоны поддержки $285-280. Локально высока вероятность новой просадки. Бумаги вернулись в рамки среднесрочного восходящего канала. Технический ориентир в рамках фигуры - $270", - отмечает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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