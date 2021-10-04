Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса Мосбиржи и замедлил подъем, Газпром подошел к пику

Москва. 4 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник отскочил вверх вслед за пятничным ростом фондовых площадок в США, в то время как Европа и сырьевые площадки подают смешанные сигналы; индекс Мосбиржи обновил исторический максимум во главе с бумагами "Газпрома", которые приблизились к своему пику от 2008 года.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4110,66 пункта (+0,6%, максимум дня и новый пик - 4119,1 пункта), индекс РТС - 1775,97 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар поднялся до 72,91 рубля (+0,18 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+2%, до 367,8 рубля), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "Московской Биржи" (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Исторический максимум цен акций "Газпрома" был зафиксирован 22 мая 2008 года - 369,5 рубля за штуку.

Бизнесмен Олег Тиньков в рамках урегулирования налоговых претензий США заплатит не менее $506,8 млн, следует из сообщения американского Минюста. Эта сумма включает неуплаченные Тиньковым в 2013 году налоги ($248,5 млн), что с учетом процентов и штрафов возрастает до $448,96 млн, а также другие обнаружившиеся налоговые обязательства бизнесмена перед США. Тиньков признал себя виновным в подаче заведомо ложной налоговой декларации, отмечает ведомство. Для выплаты штрафа в рамках урегулирования налоговых претензий бизнесмену не понадобится дополнительно продавать акции TCS Group, сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, китайские биржи закрыты до пятницы в связи с национальным праздником, а гонконгский Hang Seng снижается. Ситуация с проблемным китайским застройщиком Evergrande остается неопределенной: компания сообщила о продаже своей доли, после чего торги были приостановлены.

ОПЕК+ в понедельник примет решение о планах по наращиванию добычи на ближайшие месяцы. На прошлой неделе на биржи поступили слухи о возможном ускорении производства с ранее оговоренных 400 тыс. б/с. В этом случае цены наверняка испытают понижательное давление. Если альянс решит сохранить обговоренные ранее темпы увеличения ежемесячной добычи на 400 тыс. б/с, нефтяные цены могут получить краткосрочный импульс к росту.

Для индексов МосБиржи и РТС поддержками выступают уровни 4040 и 1750 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В случае закрепления ниже указанных отметок можно говорить о рисках развития падения в район 3970 и 1700 пунктов (нижние полосы Боллинджера), но в целом краткосрочно рынок по-прежнему не выглядит перекупленным и может предпринимать попытки роста. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 4040-4130 пунктов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, внимание инвесторов приковано к ситуации вокруг одного из крупнейших застройщиков China Evergrande. По сообщениям китайских СМИ, девелопер продаст половину доли в своем подразделении по управлению недвижимостью компании Hopson Development более чем за $5 млрд. Evergrande и Hopson потребовали приостановить торговлю своими акциями перед сделкой.

Нефть Brent торгуется вблизи $79 за баррель, несмотря на предстоящую встречу министров стран-участниц ОПЕК+. По итогам встречи, которая прошла в июле, министерский мониторинговый комитет альянса договорился об увеличении добычи нефти на 400 тыс. б/с. Вполне вероятно, что ОПЕК+ снова предпримет новые шаги по увеличению квот добычи.

Также инвесторы ожидают отчет Минтруда США по занятости за сентябрь, который будет опубликован в пятницу. Эти данные станут ключевым фактором для ФРС в определении сроков свертывания программы покупки активов. Официальные лица ФРС неоднократно заявляли, что экономика уже достигла целевого порогового значения инфляции, установленного центральным банком, а для начала сокращения программы стимулов необходим лишь больший прогресс в восстановлении рынка труда.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев также отмечает, что на неделе внимание инвесторов будет направленно на данные по деловой активности в секторе услуг в США за сентябрь, которые помогут участникам рынка определить влияние распространения "дельта"-штамма на экономику страны. В среду выйдут данные по числу новых рабочих мест в частном секторе США от ADP, а в пятницу данные по занятости в США. Также в конце недели ожидаются данные по PMI в секторе услуг КНР. Статистические данные могут усилить коррекционные настроения участников рынка в течение недели.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,8-1,4%. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что фармацевтическая компания Merck разработала препарат от коронавируса COVID-19, способный облегчать течение болезни. Потенциально это может снизить число госпитализаций и смертей от заболевания.

В Азии в понедельник преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng падает на 2,3%; биржи материкового Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками в этих странах), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,1-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Проблемы в глобальных цепочках поставок, которые приводят к дефициту некоторых товаров на рынке и росту цен на них, оказывают существенное давление на инвесторов.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг долговых проблем одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group. На прошлой неделе СМИ сообщили, что девелопер пропустил второй подряд срок купонных выплат держателям долларовых облигаций компании. Торги акциями Evergrande и ее "дочки" - Evergrande Property Services Group на Гонконгской бирже были остановлены в понедельник. Администрация биржи, как и представители самих компаний, не объяснили, почему была предпринята такая мера, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник слабо корректируются вниз после подъема до 3-летних максимумов на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $79,23 за баррель (-0,1% и +1,2% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $75,79 за баррель (-0,1% и +1,1% в пятницу).

Трейдеры ждут итогов заседания ОПЕК+, которое состоится позднее в понедельник. Некоторые аналитики полагают, что входящие в группу страны могут договориться о более значительном повышении добычи, чем обговаривалось ранее, сообщает Dow Jones.

Между тем эксперты Rystad Energy считают такой шаг маловероятным.

Согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих буровых нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц и достигло 428 установок. Таким образом, показатель увеличился по итогам четвертой недели подряд.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+21,7%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+19,7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+7,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,2% и +4,4% "префы").

Подешевели бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,68 млрд рублей (из них 5,53 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,01 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 823,68 млн рублей на акции "НОВАТЭКа").