ПСБ рекомендует покупать акции Роснефти с прогнозной ценой 710 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой на уровне 710 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Восток Ойл" - один из мощных драйверов роста стоимости "Роснефти". Увеличение налоговых льгот - позитивный момент для компании, учитывая, что текущий объем инвестиций в проект уже превышает объем вычета, и такая тенденция сохранится в дальнейшем (компания может получить в 2021-2024 гг. налоговый вычет по НДПИ на развитие Ванкорского кластера в размере 465,23 млрд рублей, следует из оценки налоговых расходов, внесенной правительством в Госдуму в составе бюджетного пакета", - пишут эксперты банка.

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