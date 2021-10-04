Рубль будет торговаться в понедельник в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться в понедельник в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 и на уровне 84,5-85,5 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"Прошлую неделю российский рубль завершил небольшим укреплением к доллару и снижением к евро на фоне противоречивых сигналов мировых рынков и вслед за динамикой валютных пар на рынке Forex. - напоминает эксперт. - Курс доллара 1 октября составил 72,69 руб. (-4,5 коп.), курс евро - 84,3 руб. (+19,25 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 6,2 коп. и составила 77,92 руб. На открытии торгов в понедельник курс доллара практически не меняется - 72,76 руб., курс евро составляет 84,40 руб. (+0,17 коп.)".

На взгляд аналитика, ключевое значение для динамики российского рубля будут иметь решения мониторингового комитета ОПЕК+ - возможно, альянс увеличит добычу нефти сверх обозначенных ранее квот для удовлетворения растущего спроса на энергоносители. На утренних торгах нефть марки Brent снижается, торгуясь около $79 за баррель.

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