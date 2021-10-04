Индекс Мосбиржи проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4040-4130п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4040-4130 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы торгуются в плюсе в понедельник утром, отыгрывая повышение на американских биржах в пятницу, но по ходу сессии скорее окажутся под понижательным давлением ввиду преобладания продаж (в том числе на нефтяных площадках). Понедельник будет значимым для нефтяного рынка днем в связи с заседанием мониторингового комитета ОПЕК+. Если организация решит сохранить обговоренные ранее темпы увеличения ежемесячной добычи на 400 тыс. баррелей в день, нефтяные цены могут получить краткосрочный импульс к росту. В целом краткосрочно рынок акций РФ по-прежнему не выглядит перекупленным и может предпринимать попытки роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 4040-4130 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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