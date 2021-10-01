Рубль вечером отыграл потери к доллару и сократил снижение к евро на фоне возобновившей рост нефти

Москва. 1 октября. Доллар растерял рост первой половины дня и перешел к снижению, евро уменьшил темпы укрепления на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 72,69 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,3 руб./EUR1, подорожав на 19,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,2 копейки - до 77,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и заметно уменьшил темпы снижения к евро на вечерних торгах. Рублевые пары следуют за динамикой пары "евро-доллар" на глобальном рынке, поддержку рублю также оказывает возобновившая рост нефть. Инвесторы продолжают анализировать внешние сигналы, при этом в центре их внимания остается вопрос потолка госдолга США, а также данные американской макроэкономической статистики.

Накануне Сенат США утвердил пакет мер, продлевающий финансирование правительства страны до 3 декабря текущего года, а вслед за этим его одобрила Палата представителей Конгресса США и подписал президент США Джо Байден. Это позволит отодвинуть решение проблемы лимита госдолга, однако лишь на короткое время.

Между тем, как заявил лидер демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, законопроект об отмене потолка госдолга будет рассматриваться лишь на следующей неделе. Ранее на неделе министр финансов Дженет Йеллен говорила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

В 2019 году Конгресс заморозил вопрос с потолком госзаимствований до 31 июля 2021 года. В результате с 1 августа Минфин уже не мог привлекать денежные средства за счет продажи гособлигаций, и ему пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы финансировать расходы правительства вовремя.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали менее значительное, чем ожидалось, повышение доходов американцев в августе при более существенном скачке расходов. Доходы населения США в позапрошлом месяце выросли на 0,2% по сравнению с июлем, расходы увеличились на 0,8%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали повышения доходов на 0,3%, расходов - на 0,6%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в августе вырос на 4,3% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, максимальными темпами с 1991 года.

Экономика США достаточно окрепла для того, чтобы ФРС начала постепенный отказ от стимулирующих мер, которые помогли избежать коллапса во время пандемии COVID-19, между тем заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

По его словам, экономика восстановилась даже быстрее, чем он ожидал, и достигла цели Федрезерва по "существенному прогрессу". В связи с этим ФРС должна начать сворачивание программы покупки активов, сообщило агентство MarketWatch.

Бостик, который в текущем году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС, повторил, что ждет первого повышения ключевой ставки ФРС в конце 2022 года. Он также прогнозирует три повышения ставок в 2023 году.

Глава ФРБ Атланты выразил опасения, что усиление инфляции в стране может продлиться из-за нехватки сырья и запчастей. Бизнес повышает цены из-за того, что его расходы растут, отметил он.

Цены на нефть вернулись к росту после снижения в ходе торгов в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в пятницу увеличилась на 0,27% - до $78,39 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,16% - до $75,15 за баррель.

По итогам сентября цена Brent увеличилась на 9,5%, WTI - более чем на 9%, что стало максимальным подъемом с июня, пишет Trading Economics.

Трейдеры сосредоточили внимание на грядущей встрече стран ОПЕК+, которая пройдет в понедельник. Нефтепроизводители должны обсудить вопрос о том, следует ли увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки или более в ноябре и декабре.

Ранее на этой неделе в ОПЕК сообщили, что для удовлетворения растущего спроса нефтегазовому сектору потребуется около $11,8 трлн к 2045 году.

Поддержку нефтяному рынку оказывают сообщения СМИ о том, что власти Китая поручили крупнейшим государственным энергетическим компаниям любой ценой обеспечить достаточное количество запасов энергоносителей текущей зимой.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль закрывает неделю небольшим снижением к открытию дня, несмотря на рост котировок других валют на развивающихся рынках (южноафриканский рэнд и бразильский реал выросли более чем на 1%). "Инвесторы остаются настороженными к риску на фоне коррекции на американских фондовых площадках. Негативное давление на рубль также оказывает распродажа на долговом рублевом рынке - индекс RGBI теряет два дня подряд более 0,2 пункта на фоне вышедших в среду ускоривших рост недельных данных по инфляции (что делает вероятным продолжение ужесточения денежно-кредитной политики Банком России) и санкционной угрозы на покупку резидентами США российского госдолга на вторичном рынке", - отмечает Наумова.

"Российский рубль завершал неделю не слишком удачно. Нацвалюта демонстрировала совсем небольшое снижение к американскому доллару к концу рабочего дня, однако одной из немногих торговалась в минусе среди основных валют-аналогов по развивающимся рынкам. Так, к доллару укреплялись валюты Турции, Бразилии, ЮАР, Мексики. (. . .) На глобальных рынках индекс доллара корректировался второй день подряд, при этом его снижение усилилось. К вечеру индекс терял около 0,2% и в ходе торгов опускался ниже 94 пунктов. Не исключено, что коррекцию доллара в конце текущей недели участники глобального рынка используют для новой волны покупок, и в начале следующей недели индекс возобновит движение в сторону 95 пунктов", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,73 копейки, до 72,9215 руб./$1, и увеличил курс евро на 15,27 копейки, до 84,4577 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 22,3 копейки по отношению к четвергу и составил 72,9511 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 21,39 копейки и составил 72,975 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 496,135 млн, из которых $684,306 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 811,829 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 24,13 копейки, до 84,5338 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 25,57 копейки и составил 84,5742 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR548,321 млн, из которых EUR152,138 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,183 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,94% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,28% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 2 б.п. каждая - до 7,57% и 7,6% годовых соответственно.