.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером отыграл потери к доллару и сократил снижение к евро на фоне возобновившей рост нефти
.
ГЛАВНОЕ
S&P повысило прогноз роста ВВП РФ на 2021 до 4%
S&P повысило прогноз подъема ВВП России на 2021 год до 4% с 3,7%. Повышение прогноза в агентстве объясняют увеличением российского экспорта. Прогноз роста экономики в 2022 году улучшен до 2,6%
 
Рост розничной торговли в августе ускорился до 5,3% - Росстат
В августе оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за август 2020 года на 5,3% - до 3 трлн 419,4 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост показателя незначительно ускорился после...
 
За год ставки по кредитам подскочили почти на 2,5 пункта
За год средняя ставка по потребительским кредитам на срок свыше года увеличилась почти на 2,5 п.п.: в сентябре 2020-го она составляла 10,1%, а в сентябре 2021-го - 12,4%. Такую статистику "Известиям" предоставили в финансовом маркетплейсе...
 
Самозанятые жалуются на отсутствие отпускных и медстраховки
В России работа через платформы постепенно становится самостоятельным видом трудовой деятельности, однако пока вопрос о ее юридическом статусе остается нерешенным, к такому выводу по итогам исследования этого вида занятости пришли эксперты Центра...
 
01 октября 2021 года 19:46

Рубль вечером отыграл потери к доллару и сократил снижение к евро на фоне возобновившей рост нефти

Москва. 1 октября. Доллар растерял рост первой половины дня и перешел к снижению, евро уменьшил темпы укрепления на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 72,69 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,3 руб./EUR1, подорожав на 19,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,2 копейки - до 77,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и заметно уменьшил темпы снижения к евро на вечерних торгах. Рублевые пары следуют за динамикой пары "евро-доллар" на глобальном рынке, поддержку рублю также оказывает возобновившая рост нефть. Инвесторы продолжают анализировать внешние сигналы, при этом в центре их внимания остается вопрос потолка госдолга США, а также данные американской макроэкономической статистики.

Накануне Сенат США утвердил пакет мер, продлевающий финансирование правительства страны до 3 декабря текущего года, а вслед за этим его одобрила Палата представителей Конгресса США и подписал президент США Джо Байден. Это позволит отодвинуть решение проблемы лимита госдолга, однако лишь на короткое время.

Между тем, как заявил лидер демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, законопроект об отмене потолка госдолга будет рассматриваться лишь на следующей неделе. Ранее на неделе министр финансов Дженет Йеллен говорила, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

В 2019 году Конгресс заморозил вопрос с потолком госзаимствований до 31 июля 2021 года. В результате с 1 августа Минфин уже не мог привлекать денежные средства за счет продажи гособлигаций, и ему пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы финансировать расходы правительства вовремя.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали менее значительное, чем ожидалось, повышение доходов американцев в августе при более существенном скачке расходов. Доходы населения США в позапрошлом месяце выросли на 0,2% по сравнению с июлем, расходы увеличились на 0,8%, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали повышения доходов на 0,3%, расходов - на 0,6%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в августе вырос на 4,3% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, максимальными темпами с 1991 года.

Экономика США достаточно окрепла для того, чтобы ФРС начала постепенный отказ от стимулирующих мер, которые помогли избежать коллапса во время пандемии COVID-19, между тем заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

По его словам, экономика восстановилась даже быстрее, чем он ожидал, и достигла цели Федрезерва по "существенному прогрессу". В связи с этим ФРС должна начать сворачивание программы покупки активов, сообщило агентство MarketWatch.

Бостик, который в текущем году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС, повторил, что ждет первого повышения ключевой ставки ФРС в конце 2022 года. Он также прогнозирует три повышения ставок в 2023 году.

Глава ФРБ Атланты выразил опасения, что усиление инфляции в стране может продлиться из-за нехватки сырья и запчастей. Бизнес повышает цены из-за того, что его расходы растут, отметил он.

Цены на нефть вернулись к росту после снижения в ходе торгов в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в пятницу увеличилась на 0,27% - до $78,39 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,16% - до $75,15 за баррель.

По итогам сентября цена Brent увеличилась на 9,5%, WTI - более чем на 9%, что стало максимальным подъемом с июня, пишет Trading Economics.

Трейдеры сосредоточили внимание на грядущей встрече стран ОПЕК+, которая пройдет в понедельник. Нефтепроизводители должны обсудить вопрос о том, следует ли увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки или более в ноябре и декабре.

Ранее на этой неделе в ОПЕК сообщили, что для удовлетворения растущего спроса нефтегазовому сектору потребуется около $11,8 трлн к 2045 году.

Поддержку нефтяному рынку оказывают сообщения СМИ о том, что власти Китая поручили крупнейшим государственным энергетическим компаниям любой ценой обеспечить достаточное количество запасов энергоносителей текущей зимой.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль закрывает неделю небольшим снижением к открытию дня, несмотря на рост котировок других валют на развивающихся рынках (южноафриканский рэнд и бразильский реал выросли более чем на 1%). "Инвесторы остаются настороженными к риску на фоне коррекции на американских фондовых площадках. Негативное давление на рубль также оказывает распродажа на долговом рублевом рынке - индекс RGBI теряет два дня подряд более 0,2 пункта на фоне вышедших в среду ускоривших рост недельных данных по инфляции (что делает вероятным продолжение ужесточения денежно-кредитной политики Банком России) и санкционной угрозы на покупку резидентами США российского госдолга на вторичном рынке", - отмечает Наумова.

"Российский рубль завершал неделю не слишком удачно. Нацвалюта демонстрировала совсем небольшое снижение к американскому доллару к концу рабочего дня, однако одной из немногих торговалась в минусе среди основных валют-аналогов по развивающимся рынкам. Так, к доллару укреплялись валюты Турции, Бразилии, ЮАР, Мексики. (. . .) На глобальных рынках индекс доллара корректировался второй день подряд, при этом его снижение усилилось. К вечеру индекс терял около 0,2% и в ходе торгов опускался ниже 94 пунктов. Не исключено, что коррекцию доллара в конце текущей недели участники глобального рынка используют для новой волны покупок, и в начале следующей недели индекс возобновит движение в сторону 95 пунктов", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,73 копейки, до 72,9215 руб./$1, и увеличил курс евро на 15,27 копейки, до 84,4577 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 22,3 копейки по отношению к четвергу и составил 72,9511 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 21,39 копейки и составил 72,975 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 496,135 млн, из которых $684,306 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 811,829 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 24,13 копейки, до 84,5338 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 25,57 копейки и составил 84,5742 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR548,321 млн, из которых EUR152,138 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR396,183 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,94% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,28% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 2 б.п. каждая - до 7,57% и 7,6% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 октября 2021 года 19:33
Рынок акций РФ начал октябрь с коррекции вниз, неделю закрыл ростом
Москва. 1 октября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз после роста в конце сентября, игроки фиксировали прибыль на фоне смешанных сигналов с внешних площадок (просела Европа, растут Штаты, дорожает нефть); индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 4100 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" после SPO девелопера.    читать дальше
.
01 октября 2021 года 19:28
Рынок акций РФ в конце сентября вырос и обновил максимум индекса МосБиржи, октябрь начался с коррекции
Рынок акций РФ в конце сентября продолжил рост на фоне раллирующих мировых сырьевых рынков (нефть Brent протестировала рубеж $80 за баррель, цена газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров), в то время как внешние фондовые площадки демонстрировали смешанные сигналы на фоне опасений банкротства крупного китайского девелопера Evergrande, ожиданий сокращения Федрезервом мер стимулирования, ускорения мировой инфляции и замедления экономического роста. Индекс МосБиржи завершил сентябрь ростом выше 4100 пунктов (максимум на закрытие торгов), после чего в начале октября скорректировался ниже 4090 пунктов, при этом поддержку рынку акций РФ на неделе оказал приток средств нерезидентов.    читать дальше
.
01 октября 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ за неделю заметно снизились вслед за UST на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС
Москва. 1 октября. Котировки российских еврооблигаций заметно снизились за неделю вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились за счет более активного падения цен отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries.    читать дальше
.
01 октября 2021 года 18:52
"Финам" рекомендует покупать акции Lam Research с целью $673,30
"Финам" рекомендует покупать акции Lam Research с целевой ценой $673,30 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,3% без учета дивидендов, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "5G, искусственный интеллект, интернет вещей, зеленые технологии, цифровизация многих...    читать дальше
.
01 октября 2021 года 18:24
Фундаментальная стоимость доллара на IV квартал 2021г - 70,7 руб./$1 - ПСБ
Фундаментальная стоимость доллара на IV квартал 2021г составляет 70,7 руб./$1, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). По мнению экспертов банка, на предстоящей неделе динамику рублю будет задавать статистика из США, а также аппетит инвесторов к риску, который, по их оценкам, может...    читать дальше
.
01 октября 2021 года 17:51
Дивдоходность акций Юнипро за 2021г может составить около 11% - BCS Express
Дивидендная доходность акций "Юнипро" по итогам 2021 году может составить около 11%, говорится в обзоре BCS Express. "Юнипро" - одна из наиболее интересных компаний в секторе электроэнергетики на IV квартал текущего года. Во II квартале компания запустила энергоблок №3 Березовской ГРЭС и с мая...    читать дальше
.
01 октября 2021 года 17:30
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AbbVie с целью $120
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AbbVie с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: $104, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания на текущий момент торгуется с крупным...    читать дальше
.
01 октября 2021 года 17:08
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 6 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 6 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: 4,25 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Интер РАО" - уникальный для российской...    читать дальше
.
01 октября 2021 года 16:43
Ожидания крупных дивидендов - сильный драйвер роста цены акций Газпрома в 4К21 - BCS Express
Ожидания крупных дивидендов являются сильным драйвером роста для котировок акций "Газпрома" в четвертом квартале 2021 года, говорится в обзоре BCS Express. "Газпром" является одним из ярких фаворитов как в секторе, так и в целом на российском рынке акций. Цены на газ в Европе находятся вблизи...    читать дальше
.
01 октября 2021 года 16:20
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Salesforce с прогнозной ценой $287
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Salesforce.com Inc. с прогнозной ценой $287 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "В целом мы оцениваем проведенный "День инвестора" и выступление руководства Salesforce позитивно, пересматриваем прогнозы по выручке и марже...    читать дальше
.
01 октября 2021 года 16:00
Бумаги Сбербанка, Норникеля и Совкомфлота будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги Сбербанка, ГМК "Норильский никель" и "Совкомфлота" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Котировки акций Сбербанка на неделе показали одну из лучших динамик среди "голубых фишек" российского рынка. Основной...    читать дальше
.
01 октября 2021 года 15:50
Рубль активно дешевеет к доллару и евро в первый день месяца на фоне фиксации прибыли после роста в предыдущие дни
Москва. 1 октября. Доллар и евро уверенно укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в первый день нового месяца на фоне фиксации прибыли после предыдущего роста и уменьшения спроса на рублевую ликвидность из-за окончания налогового периода сентября.    читать дальше
.
01 октября 2021 года 15:41
Акции Merck интересны инвесторам для долгосрочный вложений - "Фридом Финанс"
Акции Merck & Co. могут быть интересны инвесторам для долгосрочный вложений в качестве ставки на финансовую стабильность и дивидендную доходность, считает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "Ключевые мультипликаторы свидетельствуют о недооцененности акций Merck &...    читать дальше
.
01 октября 2021 года 15:21
Возможна коррекция вниз на фондовом рынке РФ на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможно развитие коррекции вниз на российском фондовом рынке на следующей неделе, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. "Технические сигналы указывают на высокие риски развития нисходящего движения как на фондовых, так и на нефтяных площадках на следующей неделе....    читать дальше
.
01 октября 2021 года 15:00
Котировки акций Merck могут вырасти на 25% в течение 12 месяцев - Sber CIB
Котировки акций Merck & Co. могут вырасти на 25% в течение 12 месяцев, отмечается в материале Sber CIB. Аналитики банка указывают на ряд благоприятствующих росту факторов: - Солидный портфель препаратов в разработке: Merck & Co. ожидает одобрения более 50 наименований к 2025г и более 90 - к...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.