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01 октября 2021 года 19:33

Рынок акций РФ начал октябрь с коррекции вниз, неделю закрыл ростом

Москва. 1 октября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз после роста в конце сентября, игроки фиксировали прибыль на фоне смешанных сигналов с внешних площадок (просела Европа, растут Штаты, дорожает нефть); индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 4100 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" после SPO девелопера.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 4086,99 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1771,5 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 2,5%.

Доллар просел до 72,68 рубля (-0,05 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,2-1,4%, доллар просел на 4 копейки.

Акции ПАО "Группа компаний ПИК" упали в пятницу на 9,8% - до 1268,8 рубля. Объем SPO "ПИКа" был увеличен на 5% - с порядка 27 млн акций (4,1% уставного капитала) до почти 28,5 млн акций (4,3%), следует из сообщения компании. Цена размещения, как и ожидалось, зафиксирована на уровне 1275 рублей за акцию. В общей сложности компания выручит от SPO почти 36,3 млрд рублей.

Также подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,5%), "Московской биржи" (-2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -1,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

ПАО "Интер РАО" с 1 октября увеличило вдвое (к октябрю 2019 и 2020 годов) объем поставок электроэнергии в Китай в связи с поступившей заявкой Государственной электросетевой компании этой страны, сообщил российский энергохолдинг.

Ранее "Интер РАО" сообщало, что Китай обратился к компании с просьбой увеличить поставки электроэнергии в страну в связи с ее дефицитом в северных провинциях. Его причиной стала, в том числе, нехватка угля для местных ТЭС.

В 2020 году объемы экспорта российской электроэнергии в Китай составили 3,06 млрд кВт.ч (-1,3% к 2019 году). За первое полугодие 2021 года поставки сократились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,25 млрд кВт.ч.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, с утра настрой игроков сложился в пользу продавцов, но потом настроения улучшились. Возможно, на рыночные настроения позитивный эффект оказало согласование бюджетного финансирования в США до 3 декабря.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, рынок акций не показал интригующей динамики после роста четверга, индекс МосБиржи опустился ниже 4100 пунктов, при этом в "фишках" отмечался точечный спрос.

Наблюдалось оживление спроса на бумаги представителей цветной металлургии, что в большей степени обусловлено техническими факторами. Продолжилось ралли бумаг "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+5,7%) на новости об обратном выкупе акций на 5 млрд руб. в 2021 году. Продолжили укрепление бумаги "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,4%) из-за объявленных высоких дивидендов. На следующей неделе индекс МосБиржи может открыться продолжением бокового движения в диапазоне 4080-4100 пунктов.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, поддержку рынку акций в пятницу оказала высокая нефть, которая торгуется вблизи многомесячных вершин. Для внешних рынков основным негативом выступает мировой энергетический кризис, взвинчивающий стоимость сырья. Это угрожает подорвать экономический рост, а также усилить инфляцию, что заставит ключевые центробанки быстрее ужесточать монетарную политику. Данный шаг лишь ухудшит экономические перспективы. Тем не менее, участники нефтяного рынка не спешат присоединяться к игре на понижение. Угроза дефицита предложения нефти, а также в целом проблемы с обеспечением энергоносителями крупных потребителей поддерживают нефтяные цены.

Для индекса МосБиржи ближайшая поддержка находится на минимуме уходящей недели - 4038 пунктов, для индекса РТС - 1747 пунктов. Если мировые рынки продолжат снижение на следующей неделе, индексы могут проверить на прочность эти уровни.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, так как инвесторы готовятся к началу свертывания мер стимулирования ФРС, растут опасения по поводу замедления экономического роста. Учитывая, что рынки материкового Китая закрыты до следующего четверга по случаю празднования "Золотой недели", мировые рынки акций смогут передохнуть от негативного потока китайских новостей.

В Вашингтоне Конгресс одобрил документ о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно, избежав "шатдауна". Тем не менее, принятие инфраструктурного пакета опять откладывается из-за разногласий внутри демократов. Его окончательный вариант, вероятно, будет в два раза меньше предложений Байдена. Неопределенность на глобальных рынках акций сохраняется, констатирует Волш.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ПИКа" в пятницу упали на фоне новостей о проведении вторичного публичного размещения акций (SPO). Акции "АЛРОСА" (136 рублей) чувствовали себя лучше рынка после одобрения акционерами компании накануне дивидендов за I полугодие в размере 8,79 руб. на акцию с закрытием реестра 19 октября. С технической точки зрения бумаги пытаются отступить от важной среднесрочной поддержки 132 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика), но индикаторы дневного графика указывают на риски ее пробоя ввиду усиления краткосрочного нисходящего тренда по ADX.

Основные новости для нефтяного рынка поступят в начале следующей недели, когда состоится очередное заседание ОПЕК+. В пятницу появились слухи о возможном ускорении наращивания нефтедобычи с запланированных ранее 400 тыс. б/с, что оказало локальное давление на котировки.

На рынке акций РФ покупатели пытаются спасти краткосрочный тренд, но среднесрочное восходящее движение находится под все большим вопросом, считает Кожухова.

В США индексы акций накануне снизились на 0,4-1,6%, при этом худшую динамику за месяц с марта 2020 года продемонстрировали индикаторы S&P 500 (-4,8%) и Nasdaq (-5,3%). Dow Jones в сентябре опустился на 4,3%, что стало худшей месячной динамикой с начала 2021 года.

В пятницу в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), в Европе вечером преобладает снижение (индексы CAC 40, DAX и FTSE теряют 0,04-0,8%), но растут Штаты (основные индексы прибавляют 0,2-0,8%).

Палата представителей Конгресса США в четверг во избежание прекращения финансирования государственных учреждений утвердила временный бюджет на 2022 финансовый год. После этого документ подписал президент США Джо Байден, сообщил Белый дом. "Закон о расширении государственного финансирования и оказании чрезвычайной помощи" будет действовать до 3 декабря 2021 года.

Доходы населения США в августе выросли на 0,2% при прогнозах роста на 0,3%, а расходы выросли на 0,8% при ожидавшемся повышении на 0,6%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 61,1 пункта при прогнозах снижения до 59,6 пункта с августовских 59,9 пункта. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре вырос до 72,8 пункта. Предварительно индикатор оценивался в 71 пункт и аналитики не ожидали его пересмотра, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу подросли. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,69 за баррель (+0,5% и +0,3% в четверг), ноябрьская цена WTI - $75,28 за баррель (+0,3% и +0,3% накануне).

По итогам сентября цена Brent увеличилась на 9,5%, WTI - более чем на 9%, что стало максимальным подъемом с июня, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать опасения по поводу ограниченного предложения на рынке, несмотря на опубликованные ранее на этой неделе данные о неожиданном росте запасов в США.

Трейдеры ждут очередное заседание стран ОПЕК+, прогнозируя, что нефтепроизводители будут придерживаться обязательства увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-12%), ПАО "МГТС" (MOEX: MGTS) (-8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-6,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-5%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,5%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+10,5%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+7,5%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+6,7% и +10,2% "префы"), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+6,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,9%), "ВСМПО-Ависма" (+5,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 84,95 млрд рублей (из них 15,32 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,95 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,2 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").


Опубликовано: /Финмаркет/
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