Рынок акций РФ в конце сентября вырос и обновил максимум индекса МосБиржи, октябрь начался с коррекции

Рынок акций РФ в конце сентября продолжил рост на фоне раллирующих мировых сырьевых рынков (нефть Brent протестировала рубеж $80 за баррель, цена газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров), в то время как внешние фондовые площадки демонстрировали смешанные сигналы на фоне опасений банкротства крупного китайского девелопера Evergrande, ожиданий сокращения Федрезервом мер стимулирования, ускорения мировой инфляции и замедления экономического роста. Индекс МосБиржи завершил сентябрь ростом выше 4100 пунктов (максимум на закрытие торгов), после чего в начале октября скорректировался ниже 4090 пунктов, при этом поддержку рынку акций РФ на неделе оказал приток средств нерезидентов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 23 по 29 сентября составил $20 млн против оттока $30 млн ранее (второй лучший результат в третьем квартале 2021 года). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $30 млн против ушедших $10 млн ранее (лучший результат с мая, первый приток после 15 недель оттоков).

В период с 27 сентября по 1 октября индекс МосБиржи вырос на 1,2% и составил 4086,99 пункта, индекс РТС прибавил 1,4% и достиг 1771,5 пункта на фоне снижения доллара до 72,68 руб./$1 (-0,04 рубля) и выросшей декабрьской нефти Brent до $78,69 за баррель (+1,9%).

Неделя на рынке акций РФ началась с роста вслед за раллирующей нефтью (Brent нацелилась на тестирование рубежа $80 за баррель) из-за сокращения запасов при повышении спроса в преддверии зимы, а также на фоне подросшей фондовой Европы; индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 4080 пунктов, при этом локомотивом подъема выступил нефтегазовый сектор во главе с бумагами "Татнефти" (+5,2%) и обновившей максимум "Роснефтью" (+3%).

Продолжилось снижение акций НОВАТЭКа" (-0,8%). Зампредседателя правления "НОВАТЭКа" Марк Джетвей выплатил в США предъявленные ему налоговые претензии. Ранее американские власти предъявили Джетвею обвинение в сокрытии активов в целях уклонения от налогов, ему грозят длительные сроки заключения - до 20 лет по самой тяжелой из статей обвинения. В пятницу, 24 сентября, суд освободил его под залог в $80 млн, Джетвей останется под домашним арестом и сдал все паспорта.

Декабрьская нефть Brent превысила $78,6 за баррель из-за опасений по поводу достаточности предложения на фоне роста спроса в ряде регионов мира в условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Дополнительным драйвером роста цен на нефть выступил дефицит поставок природного газа в Европе, который может повлиять на энергетический комплекс в целом в зимний период. Goldman Sachs ожидает, что это может привести к подъему цен на нефть до $90 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ завершил основные торги снижением индексов на фоне общемировых распродаж из-за обеспокоенности инвесторов относительно нарастающей инфляции при рекордных ценах на энергоресурсы, откат сдерживался подросшими бумагами нефтегазового сектора благодаря дневному ралли нефти и газа; индекс МосБиржи после обновления исторического максимума выше 4110 пунктов сдал назад в район 4065 пунктов вместе с откатом нефти.

Цена газа в Европе официально преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года, когда Европу накрыл легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Цена на газ на бирже ICE Futures во вторник достигла $1030 за тысячу кубометров. Рост котировок на газ в Европе поддержал подъем акций "Газпрома" (+1,6%, до 356,7 рубля).

Американские законодатели-республиканцы заблокировали одобрение в Сенате пакета мер, продлевающего финансирование правительства США до 3 декабря текущего года. Декабрьский фьючерс на нефть Brent поднимался к $80 за баррель (ноябрьский фьючерс достигал $80,75 за баррель), обновив 3-летний максимум из-за сокращения запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы, после чего скорректировался в район $77,4 за баррель.

В среду рынок акций консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку оказали отскочившие вверх фондовые площадки в Европе и США и отыгравшая часть потерь нефть (Brent вернулась к $78 за баррель после локального отката ниже $77). Индекс МосБиржи просел ниже 4060 пунктов во главе с бумагами металлургов, при этом выросли акции "Сургутнефтегаза" (+3,4% и +2,2% "префы") и бумаги "Интер РАО" (+2,6%) на фоне известий о просьбе Китая увеличить в страну экспорт электроэнергии.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что 18 октября может быть объявлен "шатдаун", когда деятельность госорганов США может быть приостановлена из-за потолка госдолга.

Инвесторы в азиатском регионе обеспокоены замедлением ожидаемых темпов роста экономики Китая, которая столкнулась с энергетическим кризисом. Ряд регионов Китая столкнулся с реальной нехваткой электроэнергии на фоне резкого скачка цен на уголь и природный газ, другие регионы требуют от компаний экономить электричество, чтобы добиться поставленных властями страны целей по снижению вредных выбросов.

Давление на нефть оказала статистика Минэнерго США росте ее запасов на 4,58 млн баррелей, при прогнозах увеличения на 2,15 млн.

Подешевели ГДР Ros Agro (-2,4%) на фоне известий о продаже 18 млн GDR группы (13,4% капитала) в рамках SPO. Группа "Русагро" также сообщила, что не планирует buyback и заинтересована в росте ликвидности своих акций.

В четверг, 30 сентября, рынок акций РФ завершил основные торги ростом благодаря дорогой нефти (Brent закрепилась выше $78 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы; индекс МосБиржи превысил рубеж 4100 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+4,6%) и банков. За сентябрь индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,7-5,6%, доллар подешевел на 0,51 рубля.

Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров, обновив максимум в ожидании приговора, который вынесет зима проваленной кампании по закачке природного газа в хранилища региона. Акции "Газпрома" выросли на 0,9% (до 361,5 рубля) и приблизились к своим вершинам (исторический максимум акций концерна был зафиксирован 22 мая 2008 года - 369,5 рубля за бумагу). Чистая прибыль ВТБ (+1,9%) по МСФО в августе составила 30,5 млрд рублей, а за 8 месяцев года прибыль выросла более чем в 4 раза и достигла 231,4 млрд рублей.

Девелопер China Evergrande Group вновь не выплатил в срок проценты по долларовым облигациям. В США в четверг вышла разнополярная статистика: число новых заявок на пособие по безработице за неделю выросло до 362 тыс. (ожидалось снижение до 330-335 тыс.), а оценка роста ВВП США во II квартале была повышена до 6,7% с 6,6% (изменений не ожидалось). Нефть Brent падала к $76,5 за баррель на статистике Минэнерго США о первом за восемь недель увеличении запасов сырья в стране, но вечером произошел отскок обратно к $78 за баррель.

В пятницу, 1 октября, рынок акций РФ развернулся вниз вслед за упавшими мировыми площадками после завершения финансового года в США в рамках фиксации прибыли игроками, хотя сдерживающим фактором вступала высокая нефть (Brent торговалась выше $78 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 4090 пунктов во главе с упавшими бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" (-9,8%, до 1269 рублей) на итогах SPO.

Объем SPO "ПИКа" был увеличен на 5% - с порядка 27 млн акций (4,1% уставного капитала) до почти 28,5 млн акций (4,3%). Цена размещения, как и ожидалось, зафиксирована на уровне 1275 рублей за акцию. В общей сложности компания выручит от SPO почти 36,3 млрд рублей.

Продолжился рост акций "Интер РАО" (+2,2%), которая с 1 октября по просьбе Китая увеличила вдвое (к уровням октября 2020 и 2019 годов) объем поставок электроэнергии в КНР.

Палата представителей Конгресса США во избежание прекращения финансирования государственных учреждений утвердила временный бюджет на 2022 финансовый год. После этого документ подписал президент США Джо Байден. "Закон о расширении государственного финансирования и оказании чрезвычайной помощи" будет действовать до 3 декабря 2021 года.

Инвесторы ждут очередного заседания стран ОПЕК+ 4 октября, есть опасения, что нефтепроизводители могут расширить прежние обязательства по увеличению добычи на 400 тыс. б/с с ноября.

В период с 27 сентября по 1 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+15%), "ВСМПО-Ависма" (+13%), "Сургутнефтегаза" (+13%); хуже рынка оказались акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-12%), "Мосэнерго" (-5%), "М.Видео" (-4%).

Динамика рынка акций РФ в первой декаде октября будет определяться колебаниями нефти и газа в свете новостей от ОПЕК+, отчетом Минтруда США за сентябрь; поддержку могут оказать покупатели бумаг перед дивидендной отсечкой в ряде компаний ("НОВАТЭК", "Полюс", "Роснефть", "МТС", "Татнефть"), а также отчет Сбербанка за сентябрь. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 4050-4120 пунктов, для индекса РТС - 1720-1800 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".