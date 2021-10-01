Цены евробондов РФ за неделю заметно снизились вслед за UST на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС

Москва. 1 октября. Котировки российских еврооблигаций заметно снизились за неделю вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились за счет более активного падения цен отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries.

Тенденция к ценовому снижению в секторе отечественных евробондов сформировалась в первый же торговый день недели на фоне продолжившегося повышения базовых процентных ставок, которое пошли в рост после состоявшегося на предыдущей неделе заседания ФРС США. Наибольшие потери понесли "длинные" выпуски евробондов РФ. Кроме того, свое негативное влияние на долговые рынки оказывали рекордные цены на газ, которые могут стать причиной замедления темпов роста мировой экономики. В частности, данный фактор может привести к резкому повышению цен на другие связанные производства, в частности на стоимость удобрений, а дальше по цепочке это ударит уже и по производству сельскохозяйственной продукции.

Доходность 10-летних US Treasuries 27 сентября превысила отметку 1,5% годовых впервые с июня, 30-летних бумаг - поднялась выше психологически важного уровня в 2% годовых. В понедельник глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс высказался в поддержку мнения о том, что американскому ЦБ следует в ближайшее время приступить к сокращению объемов выкупа активов. При этом он отметил, что "дальнейшие решения Федрезерва, касающиеся направления краткосрочных ставок, гораздо менее очевидны" для него в данный момент, поскольку у него нет уверенности в том, что долгосрочные инфляционные ожидания соответствуют целям Федрезерва.

Падение котировок российских еврооблигаций во вторник продолжилось на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за возросших опасений скорого начала сворачивания стимулирующих программ ФРС США. Доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 7 базисных пунктов - до 2,41% годовых, а доходность самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году подросла на 8 базисных пунктов, до 3,64% годовых. При этом падение котировок отечественных евробондов проходило синхронно с облигациями большинства как развитых, так и развивающихся стран. Процентные ставки десятилетних евробондов Бразилии и Турции выросли за день на 9 базисных пунктов, Мексики и Индонезии - на 3-5 базисных пунктов; доходность десятилетних US Treasuries достигла отметки 1,53% годовых, что было на 3 базисных пункта выше закрытия понедельника.

Глобальные инвесторы продолжили отыгрывать итоги сентябрьского заседания ФРС США, на котором было указано на возможное скорое начало сворачивания стимулирующих программ и более раннее, чем ожидалось, повышение базовой ставки американского ЦБ. Кроме того, определенное давление на долговые бумаги оказала и неопределенность относительно поднятия потолка госдолга США из-за существующих разногласий между республиканцами и демократами в американском Конгрессе.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что средства у ее ведомства могут закончиться к 18 октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований. В письме лидерам Конгресса в начале сентября она заявила о том, что не может дать "точную оценку" того, когда у министерства закончатся средства, но "наиболее вероятно", что они будут "исчерпаны в течение октября". В новом письме, опубликованном во вторник, она уточнила этот срок, исходя из "последней информации, включая налоговые платежи". "Теперь мы предполагаем, что Минфин, вероятно, исчерпает свои чрезвычайные меры, если Конгресс не примет меры по повышению потолка или приостановке действия лимита госдолга, к 18 октября", - говорится в документе.

Американские законодатели-республиканцы заблокировали одобрение в Сенате пакета мер, продлевающего финансирование правительства США до 3 декабря текущего года. Таким образом, этот вопрос оставался в подвешенном состоянии за три дня до конца финансового года (30 сентября), после завершения которого финансирование американского правительства будет прекращено. Временные меры, которые демократы пытались провести через Сенат, также предусматривают приостановку действия ограничений на размер госдолга до 16 декабря 2022 года.

Почти все сенаторы-республиканцы проголосовали против повышения потолка госдолга США в знак протеста против планируемого демократами выделения триллионов долларов на финансирование инфраструктурных, климатических и социальных инициатив. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что демократы, планирующие столь крупные расходы, должны сами нести всю ответственность за повышение потолка госдолга.

Ситуация в секторе американских казначейских обязательств стабилизировалась в середине недели, что позитивно сказалось на динамике большинства облигаций emerging markets, в том числе и России. На рынке появились точечные покупки, что привело к умеренному ценовому отскоку отечественных евробондов. Но отскок в целом оказался краткосрочным и уже в четверг котировки отечественных евробондов продемонстрировали уже боковую динамику вслед за приостановившейся коррекцией в секторе американских казначейских обязательств. В первой половине дня доходность десятилетних US Treasuries еще держалась вблизи отметки 1,5% годовых, но ближе к вечеру вновь стала отрастать в район 1,53% годовых. При этом активность торгов была не очень высокой, что говорило о техническом характере ценовых движений.

В последний день недели падение цен российских евробондов вновь возобновилось на фоне новой волны снижения "аппетита к риску" на мировых рынках капитала. Таким образом, конец недели проходил на минорной ноте, что говорило о возможном продолжении негативной динамики котировок в ближайшие дни.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году снизились в цене за пять дней на 2,04%, до 135,39% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов - до 3,54% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 2,08%, до 129,49% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 10 базисных пунктов и составил 197,5 базисного пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году упали в цене на 2,07% - до 126,57% от номинала (доходность выросла на 13,5 базисного пункта, до 3,65% годовых). Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене 0,64%, подешевев до 111,44% от номинала (доходность выросла на 12 базисных пунктов и 1 октября составила 2,115% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,39%, до 112,62% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов, до 1,9% годовых). Самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,18% - до 108% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 8 базисных пунктов и составил 56 пунктов). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла по итогам недели на 1,7%, составив 116,3% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 6 пунктов - до 147 базисных пунктов). Основной причиной роста котировок данного выпуска стала очередная полугодовая амортизация суммы основного долга; без учета амортизации цена выпуска снизилась, что отразилось в росте доходности на 4,5 базисного пункта.

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, продолжат умеренно снижаться на фоне прогнозируемой нестабильности мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, мировые долговые рынки могут вновь оказаться под давлением продавцов из-за опасений скорого сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, прежде всего Федрезервом США, для сдерживания инфляционных процессов. Инвесторов также будет держать в напряжении ситуация вокруг китайского застройщика Evergrande. Вместе с тем поддержку евробондам России будут оказывать такие факторы, как высокие цены на нефть и профицитное исполнение федерального бюджета РФ.