.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" рекомендует покупать акции Lam Research с целью $673,30
.
01 октября 2021 года 18:52
"Финам" рекомендует покупать акции Lam Research с целью $673,30
"Финам" рекомендует покупать акции Lam Research с целевой ценой $673,30 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,3% без учета дивидендов, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "5G, искусственный интеллект, интернет вещей, зеленые технологии, цифровизация многих отраслей после COVID-19 - вот лишь краткий перечень драйверов роста производства полупроводников в ближайшие годы. Мы считаем, что Lam Research как поставщик необходимого для сектора оборудования может стать одним из основных бенефициаров указанных трендов, а также является неплохой долгосрочной ставкой на расширение рынка чипов и микросхем", - пишет аналитик Александр Ковалев. Эксперт отмечает факторы привлекательности компании: - По оценкам WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), в 2021г мировые продажи микросхем могут достигнуть $ 550 млрд (+25% г/г), а в 2022-2025гг показать рост на 7-10% ежегодно. Lam Research является одним из лидеров на рынке полупроводникового оборудования и может стать бенефициаром бума в индустрии. - Ключевые клиенты Lam Research (Samsung, Intel, TSMC) в 2021г объявили о значительных инвестициях в полупроводниковые подразделения, которые в совокупности могут достичь $ 400 млрд в течение следующих 3 лет. - Суперцикл 5G, цифровизация многих отраслей как последствие COVID-19, острая необходимость более совершенных чипов для AI, облачных технологий, продуктов интернета вещей, автомобильной промышленности и других отраслей создают комплекс драйверов роста для производителей полупроводникового оборудования, где концентрация рынка выше, чем в полупроводниковой промышленности, что должно положительно сказаться на крупнейших игроках. - Компания щедро вознаграждает инвесторов: совокупный остаточный размер одобренной советом директоров программы выкупа акций на конец июня 2021г составил $ 4,2 млрд, что эквивалентно 5,25% от текущей капитализации компании. Дивидендная доходность NTM может составить 1,09%. - Важным конкурентным преимуществом Lam Research в ближайшие годы останутся инвестиции в R&D. На протяжении последних 10 лет компания инвестировала в разработки в среднем 14,22% от выручки - этот показатель незначительно, но все же выше аналогичного у главного американского конкурента Lam Research, Applied Materials (13,44%). Lam Research Corporation - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов, используемых производителями мобильных телефонов, ПК, серверов, носимых устройств, автомобилей и устройств хранения данных. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-LAM/RESEARCH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
01 октября 2021 года 19:46
Москва. 1 октября. Доллар растерял рост первой половины дня и перешел к снижению, евро уменьшил темпы укрепления на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти. читать дальше
.01 октября 2021 года 19:33
Москва. 1 октября. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз после роста в конце сентября, игроки фиксировали прибыль на фоне смешанных сигналов с внешних площадок (просела Европа, растут Штаты, дорожает нефть); индекс Мосбиржи опустился ниже рубежа 4100 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" после SPO девелопера. читать дальше
.01 октября 2021 года 19:28
Рынок акций РФ в конце сентября вырос и обновил максимум индекса МосБиржи, октябрь начался с коррекции
Рынок акций РФ в конце сентября продолжил рост на фоне раллирующих мировых сырьевых рынков (нефть Brent протестировала рубеж $80 за баррель, цена газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров), в то время как внешние фондовые площадки демонстрировали смешанные сигналы на фоне опасений банкротства крупного китайского девелопера Evergrande, ожиданий сокращения Федрезервом мер стимулирования, ускорения мировой инфляции и замедления экономического роста. Индекс МосБиржи завершил сентябрь ростом выше 4100 пунктов (максимум на закрытие торгов), после чего в начале октября скорректировался ниже 4090 пунктов, при этом поддержку рынку акций РФ на неделе оказал приток средств нерезидентов. читать дальше
.01 октября 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ за неделю заметно снизились вслед за UST на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС
Москва. 1 октября. Котировки российских еврооблигаций заметно снизились за неделю вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились за счет более активного падения цен отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries. читать дальше
.01 октября 2021 года 18:24
Фундаментальная стоимость доллара на IV квартал 2021г составляет 70,7 руб./$1, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). По мнению экспертов банка, на предстоящей неделе динамику рублю будет задавать статистика из США, а также аппетит инвесторов к риску, который, по их оценкам, может... читать дальше
.01 октября 2021 года 17:51
Дивидендная доходность акций "Юнипро" по итогам 2021 году может составить около 11%, говорится в обзоре BCS Express. "Юнипро" - одна из наиболее интересных компаний в секторе электроэнергетики на IV квартал текущего года. Во II квартале компания запустила энергоблок №3 Березовской ГРЭС и с мая... читать дальше
.01 октября 2021 года 17:30
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AbbVie с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: $104, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания на текущий момент торгуется с крупным... читать дальше
.01 октября 2021 года 17:08
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 6 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: 4,25 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Интер РАО" - уникальный для российской... читать дальше
.01 октября 2021 года 16:43
Ожидания крупных дивидендов являются сильным драйвером роста для котировок акций "Газпрома" в четвертом квартале 2021 года, говорится в обзоре BCS Express. "Газпром" является одним из ярких фаворитов как в секторе, так и в целом на российском рынке акций. Цены на газ в Европе находятся вблизи... читать дальше
.01 октября 2021 года 16:20
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Salesforce.com Inc. с прогнозной ценой $287 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "В целом мы оцениваем проведенный "День инвестора" и выступление руководства Salesforce позитивно, пересматриваем прогнозы по выручке и марже... читать дальше
.01 октября 2021 года 16:00
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги Сбербанка, ГМК "Норильский никель" и "Совкомфлота" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Котировки акций Сбербанка на неделе показали одну из лучших динамик среди "голубых фишек" российского рынка. Основной... читать дальше
.01 октября 2021 года 15:50
Рубль активно дешевеет к доллару и евро в первый день месяца на фоне фиксации прибыли после роста в предыдущие дни
Москва. 1 октября. Доллар и евро уверенно укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в первый день нового месяца на фоне фиксации прибыли после предыдущего роста и уменьшения спроса на рублевую ликвидность из-за окончания налогового периода сентября. читать дальше
.01 октября 2021 года 15:41
Акции Merck & Co. могут быть интересны инвесторам для долгосрочный вложений в качестве ставки на финансовую стабильность и дивидендную доходность, считает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "Ключевые мультипликаторы свидетельствуют о недооцененности акций Merck &... читать дальше
.01 октября 2021 года 15:21
Возможно развитие коррекции вниз на российском фондовом рынке на следующей неделе, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой. "Технические сигналы указывают на высокие риски развития нисходящего движения как на фондовых, так и на нефтяных площадках на следующей неделе.... читать дальше
.01 октября 2021 года 15:00
Котировки акций Merck & Co. могут вырасти на 25% в течение 12 месяцев, отмечается в материале Sber CIB. Аналитики банка указывают на ряд благоприятствующих росту факторов: - Солидный портфель препаратов в разработке: Merck & Co. ожидает одобрения более 50 наименований к 2025г и более 90 - к... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.