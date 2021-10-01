Фундаментальная стоимость доллара на IV квартал 2021г - 70,7 руб./$1 - ПСБ

Фундаментальная стоимость доллара на IV квартал 2021г составляет 70,7 руб./$1, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

По мнению экспертов банка, на предстоящей неделе динамику рублю будет задавать статистика из США, а также аппетит инвесторов к риску, который, по их оценкам, может нормализоваться после отчетного периода в США.

"Фундаментальная стоимость доллара на IV квартал 2021г - 70,7 руб./$1. Мы ожидаем, что нервозность на фондовых рынках может сохраниться, а четкие сигналы ФРС по сворачиванию QE будут оказывать давление на валютный рынок. Мы сохраняем консервативный настрой и видим возможным выход пары доллар-рубль в середину нашего целевого диапазона 72,5-74,5 руб./$1. Поддержка рублю может прийти на фоне сезонной коррекции индекса DXY, тем не менее, пока это выглядит маловероятным", - прогнозируют аналитики ПСБ.

Также они напоминают, что динамика рубля на текущей неделе задавалась общемировой нервозностью на финансовых рынках. Поначалу, на фоне цен на нефть марки Brent выше отметки $80/барр., пара доллар/рубль тестировала нижнюю границу целевого диапазона 72,5-74,5 руб./$1. Далее, после незначительного отката нефтяных котировок (к отметке $78/барр.), рубль перешел в фазу бокового движения, которое поддерживалось неблагоприятными макроэкономическими событиями США. Несмотря на дорогую нефть, пара доллар/рубль все-таки не смогла удержаться ниже отметки 73 руб./$1, поддавшись динамике индекса валют ЕМ, тем самым обновив локальные вершины.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.