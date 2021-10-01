"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 6 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 6 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: 4,25 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Интер РАО" - уникальный для российской энергетики диверсифицированный холдинг, бизнес которого охватывает производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энерготрейдинг, а также инжиниринг в электроэнергетике. В настоящее время энергорынок выходит из кризиса: есть тенденции к увеличению потребления и улучшению ценовых параметров, а также наблюдается сильное восстановление экспортного направления. При этом компания уже давно торгуется с существенным дисконтом по отношению ко всему рынку", - отмечают эксперты.

"С точки зрения технического анализа бумага оттолкнулась от нижней границы и показывает признаки разворота. Открывать позиции стоит от текущего уровня с целью 6 рублей, стоп-заявка - на уровне 4,25 рубля. При входе на 10% риск на портфель составит 1%", - указывают аналитики инвесткомпании.

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