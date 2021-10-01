"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Salesforce с прогнозной ценой $287

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Salesforce.com Inc. с прогнозной ценой $287 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"В целом мы оцениваем проведенный "День инвестора" и выступление руководства Salesforce позитивно, пересматриваем прогнозы по выручке и марже в среднесрочной перспективе, а также повышаем целевую цену по бумагам эмитента до $287 за штуку. Рекомендация - "покупать", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.