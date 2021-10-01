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01 октября 2021 года 15:50

Рубль активно дешевеет к доллару и евро в первый день месяца на фоне фиксации прибыли после роста в предыдущие дни

Москва. 1 октября. Доллар и евро уверенно укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в первый день нового месяца на фоне фиксации прибыли после предыдущего роста и уменьшения спроса на рублевую ликвидность из-за окончания налогового периода сентября.

Курс доллара США составил 73,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,74 руб./EUR1, подорожав на 62,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 46,55 копейки - до 78,32 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,73 копейки, до 72,9215 руб./$1, и увеличил курс евро на 15,27 копейки, до 84,4577 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно снижается к доллару и евро на дневных торгах вследствие фиксации прибыли после роста в предыдущие торговые дни и уменьшения спроса на рублевую ликвидность после завершения налогового периода сентября. При этом инвесторы продолжают анализировать внешние сигналы, в первую очередь, официальные заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о ближайших действиях регулятора в плане нормализации денежно-кредитной политики после пандемии коронавируса COVID-19, а также данные макроэкономической статистики.

Доходы населения США в августе выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют пятничные данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,8%.

Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3%, второго - на 0,6%.

Американский ЦБ по-прежнему ожидает, что период высокой инфляции закончится, но затрудняется с определением конкретных сроков, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в четверг на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Рост цен в этом году является результатом проблем "на стороне предложения, которые мы не можем контролировать", сказал он.

Пауэлл признал, что ЦБ может столкнуться с трудными решениями в следующем году, если инфляция останется высокой при одновременном повышении безработицы.

Палата представителей Конгресса США в четверг во избежание прекращения финансирования государственных учреждений утвердила временный бюджет на 2022 финансовый год. Он был утвержден 254 голосами "за", 175 конгрессменов проголосовали против него. Трансляция голосования велась на сайте Конгресса.

После этого документ подписал президент США Джо Байден, сообщил Белый дом. "Закон о расширении государственного финансирования и оказании чрезвычайной помощи" будет действовать до 3 декабря 2021 года.

Экономика США достаточно окрепла для того, чтобы ФРС начала постепенный отказ от стимулирующих мер, которые помогли избежать коллапса во время пандемии COVID-19, в свою очередь, уверен президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

По его словам, экономика восстановилась даже быстрее, чем он ожидал, и достигла цели Федрезерва по "существенному прогрессу". В связи с этим ФРС должна начать сворачивание программы покупки активов, сообщает MarketWatch.

Бостик, который в текущем году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС, повторил, что ждет первого повышения ключевой ставки ФРС в конце 2022 года. Он также прогнозирует три повышения ставок в 2023 году.

Глава ФРБ Атланты выразил опасения, что усиление инфляции в стране может продлиться из-за нехватки сырья и запчастей. Бизнес повышает цены из-за того, что его расходы растут, отметил он.

Цены на нефть умеренно опускаются в ходе торгов в пятницу. Трейдеры сосредоточили внимание на грядущей встрече стран ОПЕК+, которая пройдет в понедельник. Нефтепроизводители должны обсудить вопрос о том, следует ли увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки или более в ноябре и декабре.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу снизилась на 0,55% - до $78,08 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,75% - до $74,47 за баррель.

По итогам сентября цена Brent увеличилась на 9,5%, WTI - на более чем на 9%, что стало максимальным подъемом с июня, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяному рынку оказывают сообщения СМИ о том, что власти Китая поручили крупнейшим государственным энергетическим компаниям любой ценой обеспечить достаточное количество запасов энергоносителей текущей зимой.

Тем временем опубликованные ранее на этой неделе данные Минэнерго США указали на неожиданный рост запасов энергоносителей в стране.

Согласно данным Минэнерго, коммерческие резервы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58 млн баррелей - до 418,54 млн баррелей. Оценки Американского института нефти (API) свидетельствовали о менее существенном подъеме - на 4,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,15 млн баррелей.

"Рубль в пятницу проявил относительную слабость, резко снизившись несмотря на относительную устойчивость нефти и рост развивающихся валют. Вероятно, сказывается фактор пятницы, когда многие предпочитают уходить на выходные в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Доллар вновь пытается закрепиться над уровнем 73 рублей, если сегодняшний максимум 73,15 руб./$1 будет пройден, более вероятно ускорение роста с ближайшей целью в 73,7 руб./$1", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Снижение нефтяных цен негативно влияет на рубль, но вряд ли оно полностью обуславливает сегодняшний рост пары "доллар-рубль". Вероятно, инвесторы также опасаются, что ОПЕК+ решит повысить добычу сверх текущего плана. Это не только приведет к дальнейшему снижению нефтяных цен, но может и увеличить напряжение между участниками сделки. В преддверии выходных курс пары "доллар-рубль" может быть на повышенных уровнях, но мы продолжаем ожидать, что он не превысит значительно отметку в 73,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,94% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,28% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 2 б.п. каждая - до 7,57% и 7,6% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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