Бумаги Сбербанка, Норникеля и Совкомфлота будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги Сбербанка, ГМК "Норильский никель" и "Совкомфлота" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Котировки акций Сбербанка на неделе показали одну из лучших динамик среди "голубых фишек" российского рынка. Основной импульс роста пришелся на четверг. Каких-либо значимых инфодрайверов для опережающего рынок роста не появлялось, бумаги росли на благоприятной технической картине. Акции вышли из боковика, в котором они провели последний месяц, вверх. Пробой получился импульсным, покупатели развили подъем. В пятницу на неблагоприятном внешнем фоне бумаги корректируются, однако технический взгляд на краткосрочную перспективу умеренно позитивный, - пишут эксперты. - С пробоем границы боковика отрылась дорога на 350 рублей. Учитывая сильные финансовые результаты Сбербанка в 2021 году и растущий тренд, отметка выглядит достижимой на горизонте нескольких недель. Основная зона поддержки сейчас 334-335 рублей, до ее пробоя настроения в бумаге остаются "бычьими". Дополнительным драйвером для акций на следующей неделе может стать публикация финансового отчета за сентябрь и 9 месяцев 2021 года".

Акции "Норникеля" в последние месяцы удерживаются в списке аутсайдеров по динамике котировок среди наиболее крупных "фишек", констатируют в инвесткомпании. Давление на компанию оказывают коррекция в ценах на ключевые металлы, ожидания роста налоговой нагрузки с 2022 года, позиция крупнейшего акционера по дивидендам.

"На текущий момент бумаги комбината торгуются вблизи важной отметки 22000 руб. Отметка была пробита на торгах четверга, но в пятницу, несмотря на слабый внешний фон, просадка была выкуплена, акции вернулись выше уровня. 22000 руб. - важная поддержка для среднесрочной перспективы. Уровень выступает границей для раскрытия "двойной вершины" на недельном "тайм-фрейме". Если в пятницу отметка устоит, то можно будет сказать, что картина все же остается за "быками", - отмечают в BCS Express. - На следующей неделе стоит обратить на уровень повышенное внимание. Закрепление ниже откроет дорогу к поддержке 21000 руб. Если рассматривать динамику котировок в привязке к "двойной вершине", то цель снижения - 17000 руб."

"Совкомфлот" на следующей неделе проведет "День инвестора". В фокусе внимания инвесторов будет взгляд компании на рынки до конца текущего года, первые оценки результатов III квартала, прогнозы по инвестиционной программе, отмечают аналитики инвесткомпании.

"Техническая картина в акциях депрессивная. Бумаги находятся в нисходящем тренде, что связано с более чем 4-кратным падением фрахтовых ставок г/г по итогам II квартала 2021 года. В краткосрочной перспективе драйверов для опережающего рынок роста не просматривается. Ближайшей поддержкой при углублении коррекции можно обозначить круглый уровень 80 руб. Ближайшая зона сопротивления - 85,5 руб. Новости "Дня инвестора" могут привести к росту волатильности в бумаге. При появлении позитивных инфоповодов отскок акций на фоне перепроданности может иметь место", - полагают эксперты.

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