Акции Merck интересны инвесторам для долгосрочный вложений - "Фридом Финанс"

Акции Merck & Co. могут быть интересны инвесторам для долгосрочный вложений в качестве ставки на финансовую стабильность и дивидендную доходность, считает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

"Ключевые мультипликаторы свидетельствуют о недооцененности акций Merck & Co. P/E NTM и P/S ниже средних исторических и среднеотраслевых значений. Одним из аргументов в пользу долгосрочной привлекательности Merck для инвестиций служит дивидендная доходность: она превышает показатель отраслевого бенчмарка и составляет 3,5%. Также акция интересна для покупки на долгосрочную перспективу благодаря продолжению устойчивого роста выручки и EPS ее эмитента. Компания будет укреплять свое положение в онкологическом сегменте и стремиться к повышению эффективности. Финансовая стабильность и устойчивое развитие вкупе с высокой дивидендной доходностью сигнализируют о том, что данный инструмент относится к категории "акций стоимости". Наша долгосрочная целевая цена по бумаге - $89,55 за штуку", - указывает эксперт.

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