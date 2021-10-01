Возможна коррекция вниз на фондовом рынке РФ на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможно развитие коррекции вниз на российском фондовом рынке на следующей неделе, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"Технические сигналы указывают на высокие риски развития нисходящего движения как на фондовых, так и на нефтяных площадках на следующей неделе. Так, индекс S&P 500 закрепился ниже среднесрочного сопротивления 4350 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на высокую вероятность снижения как минимум в район 4130 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Как следствие возрастает опасность нисходящей коррекции и на фондовых площадках других регионов, - пишет эксперт инвесткомпании. - Для российского рынка и рубля определяющей станет динамика цен на энергоносители, которые также могут оказаться под коррекционным давлением. Индекс Мосбиржи при умеренно негативном сценарии будет стремиться к 3960 пунктам, а рубль против доллара - к 74,50 руб./$1".

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