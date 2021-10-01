Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4270-4320п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4270-4320 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс S&P 500 находится ниже 50-дневной скользящей средней в зоне локального минимума около отметки 4300 пунктов. В случае пробоя этого уровня S&P 500 может продолжить движение до зоны поддержки в районе 4230-4260 пунктов. RSI все еще указывает на тенденцию к снижению", - пишут аналитики.

Они отмечают, что скорое сворачивание программы QE, сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, инфляционное давление, а также быстрый рост доходности трежерис продолжают оказывать существенное негативное влияние на рынки.

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