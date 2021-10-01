Промсвязьбанк "ПСБ) рекомендует покупать акции "Газпрома" с целью 415 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Добыча газа "Газпрома" за 9 месяцев 2021г выросла примерно на 17% - до 378 млрд куб. м, свидетельствует статистика, с которой ознакомился Интерфакс. В абсолютных величинах добыча увеличилась по отношению к уровню прошлого года на 55 млрд куб. м, то есть как раз на ту величину прироста добычи за весь 2021г, которую представители компании заявляли, объявляя о последнем пересмотре плана добычи на текущий год. По оценкам компании, добыча газа по итогам года превысит 510 млрд куб. м - максимальный уровень за последние 10 лет. Мы ждем, что при сильных операционных результатах "Газпром" покажет и рекордные финансовые по итогам 2021г. Это приведет к щедрым выплатам акционерам, по нашим оценкам, 35-40 руб./акцию. Мы рекомендуем "покупать" акции "Газпрома" с целью 415 руб.", - пишут эксперты ПСБ.

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