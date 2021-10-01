Рубль будет торговаться в диапазонах 72,5-73,3 руб./$1 и 84-84,9 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 72,5-73,3 руб./$1 и 84-84,9 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"Эта неделя вновь отличилась рекордными ценами на энергоносители. Стоимость фьючерсных контрактов на газ выросла до $1200 за кубометр топлива. Нефть также штурмует рекорды, поднявшись в цене до $78 за баррель марки Brent. На этом фоне продолжается укрепление российской валюты до 72,82 рублей за доллар и 84,38 рублей за евро", - констатирует эксперт.

Укрепление рубля, по мнению Зотова, также связано с ожиданием ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Центробанка, что отразилось на облигациях федерального займа, которые серьезно снизились на несколько п.п. Так, доходность по "длинным" ОФЗ составляет 7,4% годовых, по облигациям с погашением в 2023г она составляет порядка 7,3%. Такая динамика говорит о том, что ЦБ вряд ли понизит ставку в этом году и 2022г мы, скорее всего, будем встречать со ставкой 7% или выше, полагает эксперт.

Также Зотов обращает внимание на продолжение "газовых войн" наа мировой политической арене: Украина активно критикует соглашение "Газпрома" с Венгрией и планы поставки газа через "Турецкий поток". На повестке дня стоит запуск "Северного потока - 2", который требует сертификационных мероприятий. Газовый кризис, разыгравшийся на рынке, во многом связан с политическими процессами.

"Европейский ЦБ и ФРС пока дают понять, что не собираются в ближайшем будущем ужесточать свою денежно-кредитную политику, что не играет на руку ни доллару, ни евро. В первую очередь доллару, который сейчас снижается к евро. Ожидаемо, ключевым драйвером для движения на рынке на следующей неделе также будет ситуация вокруг энергоносителей. Валютный прогноз на следующую неделю: 72,5-73,3 руб./долл., 84 - 84,9 руб./евро", - прогнозирует стратег банка.

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