Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Полюса" с целью 18634 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Акционеры "Полюса" утвердили дивиденды за I полугодие в 267,48 руб. на акцию. Это эквивалентно примерно $3,61 на акцию, или $1,81 на GDS. Общая сумма выплат составит около $491 млн, что представляет собой 30% полугодовой EBITDA и соответствует дивидендной политике "Полюса". Дивидендная отсечка пройдет на следующей неделе - 7 октября, доходность - 2,2%. Акции "Полюса" привлекательны для инвестиций на долгосрочную перспективу на фоне позитивной конъюнктуры на рынке золота. Также компания имеет хороший потенциал органического роста за счет развития Сухого Лога. Рекомендуем акции к покупке с целью 18634 руб.", - отмечают эксперты ПСБ.

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