ПСБ рекомендует покупать акции Татнефти с целью 680 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать обыкновенные акции "Татнефти" с целевой ценой 680 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Акционеры "Татнефти" на внеочередном собрании 30 сентября, прошедшем в заочной форме, одобрили дивиденды компании за I полугодие 2021г в размере 16,52 руб. на все виды акций. Дивидендная отсечка - 8 октября, доходность 3%. Акции "Татнефти" долгое время были аутсайдерами среди нефтегазового сектора из-за заметно более низких, чем ждал рынок, совокупных дивидендов за 2020г и не сильно лучших по итогам 1П 2021г (распределено не 100% от чистой прибыли по РСБУ, а всего 50%). В настоящее время на фоне высоких цен на нефть бумаги могут отскакивать заметно сильнее аналогов в секторе, реализовывая отложенный потенциал роста", - пишут аналитики ПСБ.

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