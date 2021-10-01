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01 октября 2021 года 12:15
ПСБ рекомендует покупать акции Татнефти с целью 680 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать обыкновенные акции "Татнефти" с целевой ценой 680 руб. за штуку, говорится в обзоре банка. "Акционеры "Татнефти" на внеочередном собрании 30 сентября, прошедшем в заочной форме, одобрили дивиденды компании за I полугодие 2021г в размере 16,52 руб. на все виды акций. Дивидендная отсечка - 8 октября, доходность 3%. Акции "Татнефти" долгое время были аутсайдерами среди нефтегазового сектора из-за заметно более низких, чем ждал рынок, совокупных дивидендов за 2020г и не сильно лучших по итогам 1П 2021г (распределено не 100% от чистой прибыли по РСБУ, а всего 50%). В настоящее время на фоне высоких цен на нефть бумаги могут отскакивать заметно сильнее аналогов в секторе, реализовывая отложенный потенциал роста", - пишут аналитики ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.01 октября 2021 года 15:21
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.01 октября 2021 года 14:40
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