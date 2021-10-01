Вероятна фиксация прибыли на рынке акций РФ в пятницу - Альфа-банк

Вероятна фиксация прибыли инвесторами на российском рынке акций в течение торговой сессии в пятницу на фоне risk-off на мировых фондовых рынках, говорится в обзоре Альфа-банка.

"После оптимистичного завершения 3К21 российский рынок акций в пятницу. вероятно, будет находиться под давлением негативного мирового тренда, и инвесторы будут фиксировать прибыль. Индекс РТС вырос на 4,5% за сентябрь, тогда как большинство индексов EM и DM потеряли примерно по 5,0% за аналогичный период. Так как инвесторы готовятся к началу количественного свертывания ФРС, растут опасения по поводу замедления экономического роста, высокой инфляции, "узких мест" в цепочках поставок, мирового энергетического кризиса и регуляторных рисков в Китае. Учитывая, что рынки материкового Китая закрыты до следующего четверга по случаю Золотой недели, мировые рынки акций смогут передохнуть от негативного потока китайских новостей. В Вашингтоне Конгресс одобрил документ о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно и избежав "шатдауна". Тем не менее принятие инфраструктурного пакета опять откладывается из-за разногласий внутри демократов. Его окончательный вариант, вероятно, будет в два раза меньше предложения Байдена. Неопределенность на глобальных рынках акций сохраняется", - отмечает аналитик банка Джон Волш.

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