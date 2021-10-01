Рубль может укрепиться до 71 руб./$1 в октябре - Sber CIB

Рубль может укрепиться в октябре до 71 руб./$1 и, возможно, сильнее, считает стратег по рынкам валют и процентный ставок Sber CIB Юрий Попов.

"Рубль в сентябре рубль был единственной основной мировой валютой, которая смогла укрепиться к доллару США, - констатирует эксперт банка. - Валюты развитых рынков подешевели к нему на 1-2%, а отдельные валюты развивающихся рынков - на 5% (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат) и даже 7% (турецкая лира). Такая сильная динамика рубля связана с повышением ключевой ставки Банком России, притоком средств иностранцев в ОФЗ - за сентябрь он составил 110 млрд рублей. В октябре мы ждем, что рубль продолжит показывать опережающую динамику. Банк России может повысить ключевую ставку сразу на 50 б.п., а экспортерам предстоят выплаты налогов и дивидендов на сумму порядка $24 млрд - вторые крупнейшие месячные выплаты в этом году после июля. Кроме того, не исключено, что доллар глобально ослабнет в случае выхода разочаровывающей статистики по рынку труда США. В этих условиях рубль может укрепиться до 71 руб./$1 и, возможно, сильнее".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.