Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс Мосбиржи откатился ниже 4080п во главе с ПИКом

Москва. 1 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается на фоне распродаж на мировых фондовых площадках в рамках фиксации прибыли игроками, также проседает нефть (Brent просела ниже $78 за баррель); индекс Мосбиржи опустился ниже 4080 пунктов во главе с упавшими бумагами ПАО "Группа компаний ПИК" на итогах SPO.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4076,41 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1762,74 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 72,86 рубля (+0,12 рубля).

Акции ПАО "Группа компаний ПИК" упали на 10,4% - до 1259,4 рубля.

Объем SPO "ПИКа" был увеличен на 5% - с порядка 27 млн акций (4,1% уставного капитала) до почти 28,5 млн акций (4,3%), следует из сообщения компании. Цена размещения, как и ожидалось, зафиксирована на уровне 1275 рублей за акцию. В общей сложности компания выручит от SPO почти 36,3 млрд рублей.

Также подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "Московской Биржи" (-1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -1% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -1,3% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,1%), Ozon (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, Сенат и Палата представителей Конгресса США одобрили законопроект о временном финансировании федерального правительства страны, но это не оказало поддержки мировому рынку акций. Азиатские фондовые индексы снизились, следом проседает Европа. Власти Китая дали указание энергетическим госкомпаниям страны любой ценой обеспечить запасы топлива на зиму, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это может поддержать цены на нефть и газ, но негативно сказаться на финансовых показателях китайских компаний.

Проблемный китайский девелопер China Evergrande начал возвращать небольшие средства покупателям его инвестиционных продуктов, сообщает Bloomberg. Аналитики агентства прогнозируют, что компания может ускорить темпы распродажи активов, но при этом предпочтет сначала расплатиться со своими поставщиками и лишь затем с держателями облигаций.

Акции "ПИКа" откатились ниже цены SPO, составившей 1275 рублей за акцию. Однако даже в этом случае бумаги "ПИКа" должны попасть в индекс MSCI Russia по итогам ноябрьского пересмотра, что может стать краткосрочным драйвером роста. Не исключено, что в ближайшие месяцы котировки акций могут подняться до 1550-1600 руб. Подросли в пятницу расписки "Русагро" (MOEX: AGRO) (+1,2%). Ранее локальную просадку бумаг вызвали новости, что объем размещения в рамках SPO был увеличен на 10% (с 18 млн до 19,8 млн расписок), но потом произошел отскок на известиях, что генеральный директор компании Максим Басов купил 250 тыс. расписок в рамках SPO (на $3,5 млн) и увеличил долю в компании до 7,73%. Акции "Интер РАО" продолжают рост на новостях, что Китай попросил Россию увеличить экспорт электроэнергии, отмечает Сыроваткин.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также отмечает, что Конгресс США смог временно решить проблему с финансированием госбюджета, продлив его до 3 декабря, однако голосование по инфраструктурным стимулам было отложено, указывая на сохранение разногласий.

В пятницу утром на рынках преобладает выраженно негативный настрой. Биржевые индексы в Азии начали октябрь падением, снижаются фьючерсы на американские индексы, отражая растущую нервозность глобальных инвесторов относительно повышенного инфляционного фона и перспектив торможения роста мировой экономики в условиях разногласий в Конгрессе США по бюджету.

Новая волна ухудшения настроений на глобальных рынках в последний день недели подталкивает инвесторов к частичной фиксации прибыли в российских "фишках", что вернуло индекс МосБиржи в диапазон 4050-4100 пунктов. Ухудшение ситуации на рынке нефти и перегретость ряда бумаг могут увести индекс и ниже, считает Локтюхов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, американский рынок акций переоценен, однако российский рынок при текущих уровнях цен на нефть и газ недооценен. У акций "Газпрома", например, коэффициент цена/прибыль сейчас находится в районе 8, что в 1,5 раза ниже среднеотраслевого показателя в России. В США соответствующий среднеотраслевой коэффициент по нефтегазовой отрасли в два с лишним раза выше.

Никто не гарантирует, что цены на нефть в обозримом будущем останутся на высоких уровнях. Инвесторы будут следить за предстоящей в понедельник встречей стран ОПЕК и союзников. По прогнозам ОПЕК, в октябре и ноябре будет наблюдаться дефицит нефти. Если страны ОПЕК поддадутся в понедельник давлению со стороны США и решат увеличить добычу больше ранее утвержденных 400 тыс. б/с, цены на нефть несколько снизятся. Начиная с 22 августа на графике нефти марки Brent сформировался агрессивный повышательный тренд, который в данный момент проходит в районе $76. "Нефтебыкам" важно, чтобы котировки не опускались ниже этой отметки.

В США в сентябре завершилась масштабная программа пособий по безработице стоимостью более $800 млрд. Большая часть этих средств была инвестирована в акции и теперь "быкам" необходимо найти новые драйверы для роста рынка. Октябрь статистически также неблагоприятный месяц для рынка США. На все это накладывается повышенная инфляция и неопределенность дальнейшей политики ФРС. От повышения процентной ставки в 2022 или 2023 году мало какие акции выиграют, кроме акций компаний финансового сектора. А неопределенность с политикой ФРС состоит в том, что на данном этапе борьба с инфляцией - дело безнадежное. У ФРС имеются как минимум три "монетарных тормоза", включая объемы выкупа гособлигаций, на которые может нажать регулятор. Но если нажать одновременно на все тормоза, финансовая система США обрушится, отмечает Верников.

В США индексы акций накануне снизились на 0,4-1,6%, при этом худшую динамику за месяц с марта 2020 года продемонстрировали индикаторы S&P 500 (-4,8%) и Nasdaq (-5,3%). Dow Jones в сентябре опустился на 4,3%, что стало худшей месячной динамикой с начала 2021 года.

Американский ЦБ по-прежнему ожидает, что период высокой инфляции закончится, но затрудняется с определением конкретных сроков, заявил глава ФРС Пауэлл в четверг на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Пауэлл признал, что ЦБ может столкнуться с трудными решениями в следующем году, если инфляция останется высокой при одновременном повышении безработицы.

В пятницу в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,7-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Палата представителей Конгресса США в четверг во избежание прекращения финансирования государственных учреждений утвердила временный бюджет на 2022 финансовый год. После этого документ подписал президент США Джо Байден, сообщил Белый дом. "Закон о расширении государственного финансирования и оказании чрезвычайной помощи" будет действовать до 3 декабря 2021 года.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу проседают после роста накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $77,99 за баррель (-0,4% и +0,3% в четверг), ноябрьская цена WTI - $74,66 за баррель (-0,5% и +0,3% накануне).

По итогам сентября цена Brent увеличилась на 9,5%, WTI - более чем на 9%, что стало максимальным подъемом с июня, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать опасения по поводу ограниченного предложения на рынке, несмотря на опубликованные ранее на этой неделе данные о неожиданном росте запасов в США.

Трейдеры ждут очередное заседание стран ОПЕК+, прогнозируя, что нефтепроизводители будут придерживаться обязательства увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-14,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-7,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-5,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-5,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+21,2% и +26,5% "префы"), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+10,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+9,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,7% и +1,8% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+1,9%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,5 млрд рублей (из них 3,8 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,86 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").