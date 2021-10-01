Рубль будет торговаться в пятницу в диапазоне 73,0-73,6 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль будет торговаться в пятницу в диапазоне 73,0-73,6 руб./$1 и на уровне 84,7-85,3 руб./EUR1, полагает аналитик "Альфа-Капитала" Денис Бадьянов.

"Российский рубль демонстрировал относительную стабильность в последний день сентября на фоне противоречивых сигналов мировых площадок. В пятницу, 1 октября, на фоне завершения налогового периода в РФ, курсы доллара и евро растут: на 8:00 МСК курс доллара составил 72,83 руб. (+9,75 коп.), курс евро - 84,31 руб. (+20,0 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 14,36 коп. и составила 78,0 руб. Нефтяные котировки корректируются: стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 78,26 долларов за баррель (-0,06%), цена ноябрьских контрактов на нефть марки WTI составила 74,97 долларов за баррель (-0,08%). В течение дня курс доллара может составить 73,0-73,6 руб., курс евро - 84,7-85,3 руб.", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.