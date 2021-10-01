Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в США и других странах:

- В России ожидаются предварительные данные по ВВП за второй квартал 2021 года;

- Будет опубликован отчёт по инфляции в еврозоне, в США ожидается индекс потребительских настроений от Мичиганского университета, данные по личным доходам и расходам, а также недельный отчет по действующим буровым установкам;

- В ряде развитых стран выйдут производственные индексы деловой активности.

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