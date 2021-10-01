Вероятна коррекция вниз по индексу Мосбиржи в пятницу - "Алор Брокер"

Вероятна коррекция вниз по индексу Мосбиржи на торгах в пятницу, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Внешний фон негативный в пятницу утром. Высокие цены энергоресурсов сильно давят на западные фондовые рынки. Дорогое топливо и электричество - это обязательно рост инфляции, для борьбы с которой монетарные власти вот-вот начнут ужесточать денежно-кредитную политику. И чем быстрее будут расти цены, тем жестче будут действовать регуляторы, - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. - Индекс Мосбиржи сейчас выглядит технически перекупленным, да и зона сопротивления 4110-4120 пунктов очень близка - здесь проходит верхняя граница восходящего канала. Так что с учетом всех факторов рублевому индикатору неплохо бы отправиться в легкую коррекцию".

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