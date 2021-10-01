Ралли в акциях Газпрома, НОВАТЭКа, Роснефти и ЛУКОЙЛа, вероятно, замедлится - "Фридом Финанс"

Ралли в акциях "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", вероятнее всего, замедлится в ближайшее время, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Цены на углеводороды находятся в фокусе инвесторов, нефтяные и газовые котировки по-прежнему растут. Теперь к ним присоединился и уголь. Как следствие, продолжится рост котировок бумаг нефтегазового сектора, прежде всего "отстающих" компаний: "Татнефти", "Башнефти" и "Газпром нефти". При этом, на наш взгляд, ралли в акциях "Газпрома", "НОВАТЭКа", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", вероятнее всего, замедлится. В пятницу вероятен рост в пределах 1%. В США было достигнуто временное соглашение о продлении работы госорганов, что позитивно для рынков. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 4050-4100 пунктов", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

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