Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы в минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу на отрицательной территории на фоне сложившегося к утру негативного внешнего фона, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"После всего лишь одной сессии отставания от западных площадок российский рынок в четверг вновь сумел показать опережающую динамику. Индексы Европы и США завершали день в основном на отрицательной территории, тогда как индекс Мосбиржи почти дотянулся до новых исторических максимумов. Отмечаем резкий скачок объемов торгов в последний день III квартала. Главным локомотивом роста нашего рынка выступили обыкновенные акции Сбербанка, которые обновили рекордные отметки и снова стали лидером по обороту торгов, обогнав "Газпром". Общую поддержку нашему рынку оказывают высокие цены на энергоносители, - пишет Карпунин в комментарии инвесткомпании. - По индексу Мосбиржи ранее в качестве целевого ориентира обозначали уровень 4110 пунктов. В пятницу утром внешние факторы пока не располагают к ускорению роста, а способствуют переходу в формат временной боковой консолидации. Но если все-таки отметка 4110 пунктов будет пройдена, тогда в качестве следующей цели выступит верхняя граница растущего тренда, расположенная около 4140-4150 пунктов".

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