Утренние прогнозы: старт пройдет в минусе

Аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в пятницу на сложившемся к утру внешнем фоне.

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу на отрицательной территории на фоне сложившегося к утру негативного внешнего фона".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется в пятницу снижением на 1%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон негативный в пятницу утром. Высокие цены энергоресурсов сильно давят на западные фондовые рынки. Дорогое топливо и электричество – это обязательно рост инфляции, для борьбы с которой монетарные власти вот-вот начнут ужесточать денежно-кредитную политику. И чем быстрее будут расти цены, тем жестче будут действовать регуляторы. Индекс Мосбиржи сейчас выглядит технически перекупленным, да и зона сопротивления 4110-4120 пунктов очень близка – здесь проходит верхняя граница восходящего канала. Так что с учетом всех факторов рублевому индикатору неплохо бы отправиться в легкую коррекцию".