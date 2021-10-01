Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 1 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали худшую динамику за месяц с марта 2020 года. Трейдеры в четверг оценивали очередную порцию статистических данных, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и главы Минфина США Джанет Йеллен. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 11 тыс. - до 362 тыс. человек. Неделей ранее число обращений составило 351 тыс. Аналитики в среднем ожидали снижения до 335 тыс. с уровня предыдущей недели. Экономика США во втором квартале увеличилась на 6,7% в пересчете на годовые темпы. Ранее было объявлено о подъеме на 6,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя.

Американский ЦБ по-прежнему ожидает, что период высокой инфляции закончится, но затрудняется с определением конкретных сроков, заявил Пауэлл в четверг на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Рост цен в этом году является результатом проблем "на стороне предложения, которые мы не можем контролировать", сказал он. Пауэлл признал, что ЦБ может столкнуться с трудными решениями в следующем году, если инфляция останется высокой при одновременном повышении безработицы. В свою очередь, Йеллен, которая также участвовала в слушаниях в комитете, повторила свой призыв к законодателям о необходимости быстрого принятия решения о лимите госзаимствований.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, биржи которых работают в пятницу, демонстрируют негативную динамику. В Китае и Гонконге торги не проводятся из-за праздников. Негативное настроение обусловлено, в том числе, снижением американского рынка акций днем ранее. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 2,34% - до минимума почти за месяц. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК уменьшился на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:30 МСК снизился на 2,1% - до самой низкой отметки за четыре месяца.

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются в пятницу утром после роста днем ранее. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $78,25 за баррель, что на 0,08% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,3% - до $78,31 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,91 за баррель, что на 0,16% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3% - до $75,03 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать опасения по поводу ограниченного предложения на рынке, несмотря на опубликованные ранее на этой неделе данные о неожиданном росте запасов в США. Согласно данным Минэнерго, коммерческие резервы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58 млн баррелей - до 418,54 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,15 млн баррелей. В то же время, резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли на 200 тыс. баррелей. Рост запасов бензина в США на прошлой неделе составил 193 тыс. баррелей, тогда как эксперты прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 384 тыс. баррелей (ожидалось уменьшение на 1,4 млн баррелей).

Нефтяные трейдеры ждут очередного заседания стран ОПЕК+, прогнозируя, что нефтепроизводители будут придерживаться обязательства увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,825 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,562 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 сентября снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 726,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,66%), "ТМК БО-07" (-0,6%) и "Роснефть БО-01" (-0,43%), а в лидерах повышения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (+0,3%), "РЖД-28" (+0,18%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Росгеология" завершило размещение 3-летних облигаций объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 28 сентября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и размещены по закрытой подписке.

ООО "Техно лизинг" установило ставку 1-го купона 6-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей в размере 11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,13% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки остальных купонов. Купоны будут выплачиваться ежемесячно, по бондам предусмотрена амортизация: по 5% ежеквартально, начиная с 5-го года обращения бумаг и 65% в дату погашения займа. Размещение выпуска запланировано на 4 октября.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 6,85% годовых. Ставка рассчитана в соответствии с порядком ее определения, установленным эмитентом для 9-14-го купонов. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке ЦБ РФ, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, увеличенной на 0,1%. Компания разместила 10-летние облигации объемом 100 млрд рублей в октябре 2017 года по ставке 8,6% годовых. Ставка текущего купона - 4,6% годовых. По выпуску 12 октября предстоит оферта.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 44-50-го купонов облигаций серии А18 в размере 7,71% годовых. Эмитент разместил облигации серии А18 объемом 7 млрд рублей в апреле 2011 года на 12 лет. Бонды погашаются частями. Бумаги имеют 50 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 5,25% годовых.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ставку 11-16-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 8,2% годовых. Выпуск объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2016 года. Ставка текущего купона - 12,6% годовых, по бондам 12 октября предстоит оферта.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 33-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

АО "Главстрой" установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,25% годовых. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, он был размещен по закрытой подписке в октябре 2019 года в пользу СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Срок обращения бумаг - 5 лет. Ставка текущего купона - 6,25% годовых. Банк России 25 июля 2019 года зарегистрировал программу облигаций АО "Главстрой" объемом до 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 5 лет. Выпуски в рамках программы размещаются по закрытой подписке. В обращении находится два выпуска облигаций компании на 3 млрд рублей.