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01 октября 2021 года 09:39

Фондовый индекс Японии упал до минимума за месяц

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали худшую динамику за месяц с марта 2020 года.

Минувший месяц был сложным для фондового рынка на фоне ожиданий роста ставок, опасений по поводу инфляции и беспокойства в связи с ситуацией на китайском рынке недвижимости из-за проблем застройщика China Evergrande Group, пишет CNBC.

Трейдеры в четверг оценивали очередную порцию статистических данных, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и главы Минфина США Джанет Йеллен.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 11 тыс. - до 362 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 351 тыс. Аналитики в среднем ожидали снижения до 335 тыс. с уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономика США во втором квартале увеличилась на 6,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 6,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Американский ЦБ по-прежнему ожидает, что период высокой инфляции закончится, но затрудняется с определением конкретных сроков, заявил Пауэлл в четверг на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Рост цен в этом году является результатом проблем "на стороне предложения, которые мы не можем контролировать", сказал он.

Пауэлл признал, что ЦБ может столкнуться с трудными решениями в следующем году, если инфляция останется высокой при одновременном повышении безработицы.

В свою очередь, Йеллен, которая также участвовала в слушаниях в комитете, повторила свой призыв к законодателям о необходимости быстрого принятия решения о лимите госзаимствований.

Голосование в поддержку увеличения лимита не подразумевает новые расходы, а позволяет Минфину привлечь денежные средства, чтобы оплатить расходы, одобренные правительством. Конгресс может как повысить лимит, что позволит Минфину увеличить заимствования до определенной суммы, так и приостановить его действие, дав ведомству возможность заимствовать столько денежных средств, сколько потребуется, до определенной даты.

Акции Altria Group (SPB: MO) Inc. подешевели на 6,6%, цена бумаг Philip Morris International (SPB: PM) Inc. уменьшилась на 4,7%. Табачные компании должны приостановить импорт и продажу систем нагревания табака IQOS, постановила Комиссия по международной торговле (ITC) США в рамках дела о патентах, инициированного конкурентом компаний R.J. Reynolds Tobacco Co, пишет газета The Wall Street Journal.

Бумаги Merck & Co. (SPB: MRK) прибавили в цене 0,03%. Американская фармацевтическая компания договорилась о покупке за $11,5 млрд производителя препаратов для лечения редких заболеваний Acceleron Pharma (SPB: XLRN). Цена акций Acceleron уменьшилась на 1,9%.

Акции Starbucks Corp. (SPB: SBUX) подешевели на 1,7%, хотя владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен компания увеличила квартальные дивиденды почти на 9% - до 49 центов с 45 центов.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 1,59% и составляло 33843,92 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 1,19% - до 4307,54 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 0,44%, составив 14448,58 пункта.

За месяц Dow опустился на 4,3%, что стало худшей динамикой с начала 2021 года. S&P 500 потерял 4,8%, Nasdaq - 5,3%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, биржи которых работают в пятницу, демонстрируют негативную динамику.

В Китае и Гонконге торги не проводятся из-за праздников.

Негативное настроение обусловлено, в том числе, снижением американского рынка акций днем ранее. Кроме того, падение Standard & Poor's 500 и Nasdaq по итогам сентября стало наихудшим с марта 2020 года, отмечает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 МСК упал на 2,1% - до минимума почти за месяц. Поддержку рынку не оказала даже позитивная статистика.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в июле-сентябре увеличился по итогам пятого квартала подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после шока, вызванного началом пандемии COVID-19.

Индикатор вырос до 18 пунктов по сравнению с 14 пунктами в апреле-июне, свидетельствуют данные Банка Японии. Таким образом, он достиг максимальной отметки почти за три года - с четвертого квартала 2018 года. Аналитики в среднем ожидали уменьшения индекса Танкан до 13 пунктов, сообщает Trading Economics.

Положительное значение индекса Танкан означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

В число лидеров падения котировок входят акции химических компаний Mitsui Chemicals Inc. (-5,8%) и Sumitomo Chemical Co. (-5,1%), а также разработчика видео-игр Konami Holdings Corp. (-7,7%).

Стоимость производителя потребительской электроники Sony опустилась на 2,4%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,6%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 4%, выпускающей чипы Advantest - на 1,4%.

При этом дорожают бумаги интернет-компании Rakuten Group Inc. (+3,3%), телекоммуникационной Nippon Telegraph & Telephone Corp. (+0,7%) и нефтяной Inpex Corp. (+0,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК уменьшился на 1,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:30 МСК упал на 2,1% - до самой низкой отметки за четыре месяца.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась соответственно на 2,1% и 3%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК в пятницу составляет $78,08 за баррель, что на $0,23 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,22 (0,3%) - до $78,31 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,79 за баррель, что на $0,24 (0,32%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,2 (0,3%) - до $75,03 за баррель.

По итогам сентября цена Brent увеличилась на 9,5%, WTI - на более чем на 9%, что стало максимальным подъемом с июня, пишет Trading Economics.

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать опасения по поводу ограниченного предложения на рынке, несмотря на опубликованные ранее на этой неделе данные о неожиданном росте запасов в США.

Согласно данным Минэнерго, коммерческие резервы в Штатах на прошлой неделе увеличились на 4,58 млн баррелей - до 418,54 млн баррелей. Оценки Американского института нефти (API) свидетельствовали о менее существенном подъеме - на 4,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 2,15 млн баррелей.

В то же время, резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, повысились на 200 тыс. баррелей, тогда как API сообщал о скачке запасов на 359 тыс. баррелей.

Рост запасов бензина в США на прошлой неделе составил 193 тыс. баррелей, тогда как эксперты прогнозировали повышение на 1,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 384 тыс. баррелей (ожидалось уменьшение на 1,4 млн баррелей).

Трейдеры ждут очередное заседание стран ОПЕК+, прогнозируя, что нефтепроизводители будут придерживаться обязательства увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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