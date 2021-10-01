Рубль утром слабеет к доллару и евро после завершения налоговых платежей сентября

Москва. 1 октября. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль проседает к бивалютной корзине под давлением завершения налоговых выплат сентября.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,8-72,88 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8325 руб./$1 (+9,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 84,31 руб./EUR1 (+20 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 14,36 коп. к уровню закрытия 30 сентября, до 78 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,83 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 0,5 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", проседание рубля к доллару и евро на старте торгов 1 октября связано со снижением спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров после завершения налоговых выплат месяца. Кроме того, цены на нефть эталонных марок в пятницу утром перешли к снижению после заметного роста накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,26 за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $74,97 за баррель, что на 0,08% ниже уровня на закрытие рынка 30 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 теряет 2,48%, китайский CSI 300 прибавляет 0,67%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,56%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали худшую динамику за месяц с марта 2020 года. Трейдеры в четверг оценивали очередную порцию статистических данных, а также заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 11 тыс. - до 362 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали снижения до 335 тыс. с уровня предыдущей недели. Экономика США во втором квартале увеличилась на 6,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 6,6%.

Американский ЦБ по-прежнему ожидает, что период высокой инфляции закончится, но затрудняется с определением конкретных сроков, заявил Пауэлл в четверг на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Рост цен в этом году является результатом проблем "на стороне предложения, которые мы не можем контролировать", сказал он.