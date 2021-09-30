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30 сентября 2021 года 19:14

Рынок акций РФ завершил день ростом выше 4100п по индексу Мосбиржи во главе с Сургутнефтегазом и банками

Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ завершил основные торги в четверг ростом благодаря дорогой нефти (Brent закрепилась выше $78 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы; индекс Мосбиржи превысил рубеж 4100 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "Сургутнефтегаза" и банков.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4103,52 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1777,74 пункта (+1,2%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 4,6%.

Доллар просел до 72,71 рубля (-0,13 рубля).

За месяц индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,7-5,6%, доллар подешевел на 0,51 рубля.

Подорожали в четверг акции "Сургутнефтегаза" (+4,6% и +0,5% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+4,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,7% и +2,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Московской Биржи" (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Цена газа в Европе продолжает ежедневно обновлять максимумы в ожидании приговора, который вынесет зима проваленной кампании по закачке природного газа в хранилища региона. Котировки на газ в Европе в последнее время неразрывно сказываются на ценах на акции "Газпрома".

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в четверг достигла 91,845 евро за МВт.ч, или $1102 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в августе составила 30,5 млрд рублей, совокупный финансовый результат за восемь месяцев - 231,4 млрд рублей, говорится в сообщении группы. В июле ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли на 2021 год по МСФО до 295 млрд рублей, отказавшись от диапазона в 250-270 млрд рублей.

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "АФК Система" (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, настроения инвесторов остаются осторожными, они продолжают наблюдать за ограничениями в части предложения сырья, инфляцией и развитием событий в Китае, а также в Конгрессе США, где пройдет голосование по инфраструктурному пакету Байдена, чтобы издержать "шатдауна" уже в эту пятницу.

Палата представителей США еще в среду приняла законопроект об отмене потолка по госдолгу, так как страна оказалась на грани дефолта. Однако республиканцы, как ожидается, провалят этот план в Сенате. Принятие инфраструктурного законопроекта размером $1 трлн на этой неделе задерживается из-за внутрипартийных разногласий между демократами-прогрессистами и демократами-центристами. В центре внимания рынков в четверг будут находиться компании горно-металлургического сектора на фоне роста цен на железную руду на 11%, так как трейдеры закупают дополнительные объемы накануне "Золотой недели" на азиатских рынках, отмечает Волш.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, новости вокруг китайской Evergrande не внушают оптимизма кредиторам застройщика. По сообщениям СМИ, министерство жилищного строительства КНР будет контролировать целевой характер расходов компании в целях направления средств на поддержание производственной деятельности, а не расчетов с кредиторами. В то же время крупные глобальные фонды начинают проявлять интерес к существенно подешевевшим долговым бумагам застройщика, что, впрочем, не означает повышение вероятности позитивного сценария для компании.

В Европе динамика индексов смешанная. На форуме ЕЦБ, где выступили ведущие главы центробанков мира, в целом не было высказано серьезного беспокойства по поводу стабильности. Главами центробанков США, Японии, Великобритании и еврозоны были даны позитивные прогнозы по разрешению проблем с темпами восстановления экономики из-за пандемии, с нарушением цепочек поставок и снижению инфляции. Ситуация в строительной индустрии Китая была оценена как имеющая локальное влияние, не угрожающее стабильности глобальных финансовых рынков.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, поддержку отечественному рынку продолжают оказывать высокие цены на нефть и газ, а на мировых площадках сохраняются опасения относительно сворачивания экстренного стимулирования в Европе и США, а также ускорения глобальной инфляции.

Банк ВТБ отчитался по итогам 8 месяцев текущего года: чистая прибыль группы за этот период выросла в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В четверг последний день с дивидендами торговались акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (дивиденд - 72,76 руб. на акцию, дивидендная доходность - 2,1%) и "Распадской" (MOEX: RASP) (дивиденд - 23 руб. на акцию, дивидендная доходность - 5,8%).

С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи продолжает торговаться вблизи верхней границы среднесрочного восходящего тренда. Возможен отскок от границы и последующее движение к середине коридора.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в четверг подавал неоднозначные сигналы. В США индексы показывают смешанную динамику. Слабее других после ряда не оправдавших прогнозы макроэкономических данных чувствовал себя циклический сектор. Чикагский индекс производственной активности в сентябре упал с 66,8 до 64,7 пункта, однако была улучшена оценка ВВП США за второй квартал. В целом рынки оставались в коррекционной фазе и ждали новых высказываний представителей ФРС и новостей по лимиту госдолга США.

Нефтяной рынок готов к переходу в фазу краткосрочной коррекции с возможными целями движения $75 и $71,5 за баррель для сортов Brent и WTI (средние полосы Боллинджера дневных графиков), полагает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС вечером развили повышение и завершили месяц выше средних полос Боллинджера дневных графиков (4030 и 1740 пунктов соответственно), что указывает на перспективу развития краткосрочного роста. Тем не менее, среднесрочно рынок выглядит все более перекупленным, что предупреждает о рисках начала коррекции вслед за западными площадками. Инвесторам стоит ориентироваться на поступающие фундаментальные сигналы.

На мировых фондовых биржах в четверг, после попыток роста, преобладали умеренно пессимистичные настроения, которые говорят об опасности развития нисходящей коррекции в следующем месяце. В пятницу особенно интересными могут стать инфляционные данные из Европы и США, а также окончательные индексы деловой активности в производственных секторах. Рисковые активы в условиях отсутствия веских позитивных драйверов теряют опору для роста, а российский рынок пока сохраняет стабильность во многом благодаря своей сырьевой ориентации и отдельным корпоративным историям. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 4040-4130 пунктов, считает Кожухова.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 0,4%) на фоне свежей статистики из Китая, Японии и Южной Кореи. Проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40 и DAX снизились на 0,3-0,7%) и Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,5%, Dow Jones - на 0,8%).

Бумаги одного из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group на бирже Frankfurt Stock Exchange теряют в цене 21,7% после того, как в СМИ появились сообщения, что девелопер вновь не выплатил в срок проценты по долларовым облигациям. По итогам предыдущей сессии акции застройщика подскочили на 15%. Компания сообщила, что привлечет $1,5 млрд в результате продажи акций банка Shengjing Bank.

В США в четверг вышла разнополярная статистика. Число новых заявок на пособие по безработице за неделю выросло до 362 тыс., тогда как ожидалось снижение до 330-335 тыс. При этом оценка роста ВВП США во II квартале была повышена до 6,7% с 6,6%, тогда как изменений не ожидалось.

На нефтяном рынке цены вечером стабилизировались после снижения, вызванного данными Минэнерго США о первом за восемь недель увеличении запасов сырья в стране.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,59 за баррель (-0,1% и -0,6% в среду), ноябрьская цена WTI - $75,51 за баррель (+0,9% и -0,6% накануне). Срок действия ноябрьских контрактов на Brent истекает с завершением сессии в четверг.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 4,58 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,15 млн), запасы бензина увеличились на 193 тыс. баррелей (ожидался рост на 1,5 млн), дистиллятов - на 384 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,4 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+38,4%), ПАО "МГТС" (MOEX: MGTS) (+11,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+5,7%), "Распадской" (+5,3%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+5,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,2%).

ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+0,6%, до 1080 рублей) на старте торгов поднимались более чем на 10%, однако затем упали на фоне известий, что объем размещения в рамках SPO был увеличен, при этом цена размещения бумаг установлена ниже рыночной - $13,88 за штуку.

Объем SPO "Русагро", в рамках которого часть своего пакета продает основной акционер компании Вадим Мошкович, увеличен на 10% - с 18 млн до 19,8 млн GDR. После сделки доля Мошковича в компании сократится до 57,1%. Мошкович и CEO "Русагро" Максим Басов берут обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней после SPO.

Подешевели акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-15,3% и -11,1% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-14,6%), ПАО "Россети Сибири" (-6,4%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-5,6%).

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев обратил внимание на анонсированный запуск компанией Headhunter (MOEX: HHRU) (-0,6%, до 3549 рублей) программы buyback в объеме 3 млрд руб. Это позволит приобрести около 1,7% акций, исходя из текущих котировок. Несмотря на относительно небольшой размер выкупа и начало операций только с 11 октября, котировки акций Headhunter приостановили свое месячное снижение. С начала сентября капитализация компании снизилась на 13% против роста индекса МосБиржи почти на 5%.

Новость о выкупе позитивна для акций компании, которые могут показать положительную динамику в IV квартале на фоне активизации найма сотрудников бизнесом в условиях поcтпандемийного роста экономической активности. Бизнес-модель компании позволяет рассчитывать на сохранение высоких (более 20% в год) темпов роста операционной прибыли в ближайшие 3 года при сохранении рентабельности чистой прибыли на крайне высоком уровне (30-40%), отмечает Клещев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 129,27 млрд рублей (из них 25,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 23,48 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,46 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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