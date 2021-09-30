Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 1 октября в фокусе будут макростатистика и выступления представителей ФРС:

- выходной день на биржах Китая и Гонконга;

- розничные продажи Германии в августе (09:00 МСК);

- окончательные индексы деловой активности в производственном секторе стран Европы (10:55-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) в августе;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь (12:00 МСК);

- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за август (15:30 МСК);

- индекс деловой активности ISM в производственном секторе США за август (17:00 МСК);

- индекс потребительских и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь (17:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня).

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